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24 апреля 2020 года 09:00
ОБЗОР: Финансовый рынок учится уходить в минус
Апрель 2020 года научил, что даже такое, казалось бы, невероятное событие, как "отрицательная цена на актив", теперь нужно учитывать при торговле деривативами на бирже. Пока "Московская биржа" (MOEX: MOEX) перестраивает системы для торговли даже в значениях "ниже нуля", брокеры получают жалобы клиентов из-за приостановки торгов фьючерсом на нефть WTI. Возможность торговать контрактами при отрицательных ценах может появиться только через пару месяцев, однако клиентам и инфраструктуре финрынка нужно жить в новой реальности уже сейчас: в начале мая наступит срок исполнения расчетного фьючерсного контракта на нефть марки Brent, и никто не может гарантировать, что апрельская ситуация не повторится. ДОПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ ПРОДАТЬ 20 апреля 2020 года уже вошло в историю - впервые цена фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX показала отрицательное значение. Перешагнув планку в "ноль" после 21:00 МСК, майские контракты торговались вплоть до минус $40,32 за баррель, поскольку трейдеры стремились продать эти контракты до истечения срока их действия во вторник в отсутствие свободных мощностей для физического хранения нефти. Срок контракта истекал 21 апреля, в тот день фьючерс торговался уже в положительной зоне, но цена исполнения определялась 20 апреля: она составила минус $37,63 за баррель. На "Московской бирже" обращается "зеркальный" фьючерс - Light Sweet Crude Oil, он соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX. Торги фьючерсами на срочном рынке "Мосбиржи" проходят в вечернюю (с 19:00 по 23:50 МСК) и дневную (с 10:00 по 18:45 МСК) сессии. Биржа проводила торги 20 апреля, однако в вечернюю сессию в понедельник цена фьючерса достигла нижней границы ценового коридора, установленного биржей, - $8,84 - и система перестала принимать заявки с меньшими ценами. "Московская биржа" около двух часов ночи 21 апреля сообщила об остановке торгов майскими фьючерсами на нефть WTI, объявив цену экспирации также в минус $37,63. Решение о приостановке торгов биржа приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля". Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло бы привести к проблемам по всему рынку, пояснил журналистам представитель биржи. "Московская биржа" в тот же день попросила CME Group (SPB: CME) (в нее входят Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX и Чикагская товарная биржа) разъяснить, как использовать в расчетах отрицательную цену майского фьючерса WTI, а также сообщить о возможных планах изменения правил определения цены исполнения контракта. Однако CME Group ответила, что цена контракта обоснована и не подлежит пересмотру. Соответственно, "Московская биржа" также не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ После собрания комитета по срочному рынку биржи в среду "Московская биржа" объявила о том, что в ближайшие месяцы планирует доработать механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив, а также ввести возможность сдвигать границы ценового коридора в вечернюю сессию на срочном рынке. На доработку системы торговли при отрицательных ценах потребуется не менее 1-2 месяцев, считает директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов компании "Открытие брокер" Александр Дубров. Нужно проработать все аспекты такой торговли: технологические, рисковые, налоговые. Руководитель департамента интернет-брокер компании "БКС Брокер" Игорь Пимонов также уверен, что на это уйдет пара месяцев, так как помимо технических моментов нужно менять и определенные законодательные положения. "Но это необходимо, чтобы избегать подобных ситуаций в будущем", - считает он. "На CME возможность торговать с отрицательными значениями в контрактах уже реализована. Поэтому этот механизм должен существовать. Такова нынешняя реальность на рынке", - говорит руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса "Финама" Дмитрий Леснов. В "Ай Ти Инвест" также считают, что "Московской бирже" необходимы механизмы торгов и расчета обеспечения по отрицательным ценам. По их мнению, даже остановка торгов в этом случае могла бы помочь клиентам закрыть позиции с меньшими убытками или без убытков. КТО ЗАПЛАТИТ? Представитель "Московской биржи", отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, прорабатывается ли вопрос компенсации потерь клиентам, ответил, что биржа "не видит для этого оснований". Дубров считает, что дискуссия о разделении ответственности все же состоится, и надеется, что совместно с биржей и другими участниками торгов рынок сможет найти какие-то альтернативные варианты. По оценкам Пимонова, в целом держатели длинной позиции могли получить совокупные убытки более 1 млрд рублей. Несколько клиентов "Ай Ти Инвест" торговали этим фьючерсом, и большая часть из них понесла убытки. Сейчас компания ведет работу по их возмещению. "В наихудшем сценарии убытки лягут на нас, как на брокера, но их размеры не критичны для компании", - говорит представитель инвестиционной компании. При этом жалоб от клиентов на действия брокера не поступало. Клиент с наибольшим убытком обратился в инвесткомпанию неофициально с просьбой помочь в диалоге с биржей. "Открытие брокер" также получает обращения от пострадавших клиентов: их число составило более 100 человек. "В основном это жалобы на действия биржи, которые не позволили клиентам минимизировать свой риск и закрыть позиции на торгах. Также поступают предложения о необходимости поддержки брокером клиентов в споре с биржей", - пояснил Дубров. В случае поступления исков брокер рассматривает возможность их переадресации к центральному контрагенту, так как он являлся стороной по сделке, с предоставлением клиенту всей необходимой информации. В "Финам" поступили десятки обращений на общую сумму в несколько миллионов рублей, рассказал Леснов. Около 100 клиентов брокера получили убытки при торговле фьючерсом. "Пока рано говорить, на чьи плечи ляжет компенсация. Профучастники сейчас ведут активный диалог с "Московской биржей" по данной ситуации. При любом варианте развития событий для нашего бизнеса это некритичные суммы. Если не найдем компромиссного решения вместе с биржей, то рассмотрим вопрос о компенсации клиентам в судебном порядке", - отмечает он. Если брокерам и будут поступать иски, то судебная практика прошлых лет 100% на стороне брокеров в таких случаях, говорит Леснов. В "БКС Брокер" также поступило около десяти жалоб. "У каждого разные суммы. Всего в этом контракте было более 100 клиентов. Брокеры уже расплатились в момент клиринга. Эта сумма не повлияет на финансовые показатели", - отмечает Пимонов. Ни один из клиентов "Ренессанс Капитала" не пострадал от приостановки торгов 21 апреля: больше всего это коснулось розничных инвесторов. "Порядок определения цены исполнения фьючерсных контрактов на нефть Light Sweet Crude Oil был известен заранее и напрямую зависел от результатов торгов на NYMEX, поэтому нам действия "Московской биржи" вполне понятны", - заявил представитель компании агентству. СИТУАЦИЯ ПОВТОРИТСЯ? Специалисты "Ай Ти Инвест" считают, что подобная ситуация может повториться с высокой вероятностью в ближайшее время и с другими фьючерсами из-за непростой ситуации на рынке нефти. "Поэтому, так как у биржи нет механизмов торговли по отрицательным ценам, есть расхождения с правилами торговли и клиринга базового контракта на CME и высокая вероятность разрыва между ценой остановки торгов и расчетной ценой контракта, мы решили приостановить открытие новых позиций в ближайших контрактах на WTI", - рассказали "Интерфаксу" в компании. Если в ближайшие дни профсообщество и биржа не придут к решению по поводу минимизации рисков на торгах, то и "Открытие брокер" также может закрыть возможность открывать новые позиции, по крайней мере, для контрактов WTI. Ситуация может повториться уже в ближайшем контракте в мае, говорит Леснов, поэтому участникам торгов совместно с биржей необходимо оперативно разобрать возникшую ситуацию и решить все юридические, технические и организационные вопросы, чтобы не повторилась такая ситуация, в которой в конечном итоге пострадали многочисленные клиенты брокеров, считает он. Сейчас профучастники вместе с "Московской биржей" прорабатывают возможные сценарии разрешения таких ситуаций. Также обсуждается, что делать с торгами при отрицательной цене на время, пока "Мосбиржа" перестроит свои системы. В частности, этому была посвящена рабочая группа при комитете на срочном рынке в четверг. "Сейчас технически на бирже не могут проходить торги этим инструментом в отрицательной зоне. Поэтому биржа, скорее всего, остановит торги при ценах, близких к нулю. При этом брокеры, по мере приближения к этой цене, будут увеличивать залоговые требования (гарантийное обеспечение) по инструменту", - предполагает Леснов. "Московская биржа" ввела механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке. Кроме того, "Московская биржа" совместно с участниками рынка в настоящее время прорабатывает возможные варианты проведения торгов срочными контрактами в условиях риска возникновения отрицательных цен, пока на бирже не будет внедрен механизм установления отрицательных цен. Приостанавливать торги такими контрактами не планируется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосбиржи". В частности, было предложено несколько вариантов, рассказал "Интерфаксу" один из членов комитета по срочному рынку. Один из них - не допускать уход цены в отрицательную зону: то есть если цена контракта опускается ниже нуля, то исполнять его нужно по минимально возможной цене (условный 1 цент). Еще один предложенный вариант - превратить текущую цену контрактов в иное значение: условно измерять не как $10 за баррель, а как 1000 пунктов за баррель. Соответственно, если цена начинает сильно падать и на западном рынке уходит ниже нуля, то в России она все ещё остается положительной, и к текущему моменту не готовая к отрицательным ценам инфраструктура "Московской биржи", и клиринговые системы смогут обслуживать такие сделки. Но расчёты в итоге все равно будут проходить по реальной цене. Также обсуждалась и возможность делистинговать контракты на нефть до того момента, как биржа научится торговать в отрицательной цене. Все эти предложения будут вынесены на обсуждение комитета по срочному рынку биржи, который состоится на следующей неделе.
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