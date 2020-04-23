Рубль вечером усилил рост к доллару и евро благодаря скачку нефти и спросу на риск

Москва. 23 апреля. Доллар и евро ускорили падение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине вслед за нефтью, котировки которой демонстрируют усиленное укрепление второй день подряд после обвала в начале недели, а также благодаря повышению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 74,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,42 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,53 руб./EUR1, подешевев на 1,58 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,49 рубля - до 77,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах вслед за скачком нефти, дорожающей на 10-30% на фоне обострения отношений между США и Ираном после того, как Тегеран заявил в среду об успешном запуске своего первого военного спутника. Поддержку рисковым активам также оказывают данные с рынка труда США и выделение дополнительной помощи американской системе здравоохранения.

США и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.

Кроме того, американские военные заявили в прошлую среду, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными". В ответ в ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

В этой связи американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что "проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море".

Тегеран жестко ответит на любое действие США в отношении как военных кораблей, так и гражданских судов Ирана, заявил в четверг в эфире иранского телевидения командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами. По его словам, он отдал приказ отвечать на действия любого военного корабля США в случае создания угрозы иранским военным кораблям или другим судам.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 10,26% - до $22,46 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 29,97% - до $17,91 за баррель.

Поддержку рынку также оказывают сигналы постепенного восстановления спроса в Китае. Страна в первом квартале текущего года нарастила нефтяной импорт на 5%, несмотря на спад экономической активности из-за коронавируса, сообщает Associated Press. В марте импорт вырос на 4,5% к аналогичному месяцу прошлого года. Падение нефтяных цен позволяет Пекину наращивать свои стратегические резервы, отмечает информационное агентство.

"Китайский импорт нефти был устойчивым, поскольку низкие цены позволили увеличивать запасы", - сказал старший нефтегазовый аналитик Fitch Solutions Питер Ли.

По информации аналитика, официальные резервы Китая составляют около 385 млн баррелей. Ли считает, что Пекин планирует нарастить их до 500-600 млн баррелей. Если страна нарастит мощности хранения, правительство сможет импортировать 500-900 тыс. баррелей в сутки для пополнения запасов.

Росту спроса на рисковые активы способствовали и данные министерства труда США о числе заявок на пособие по безработице в стране, а также решение американских законодателей предоставить дополнительную помощь бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд. Ранее на неделе законопроект был принят Сенатом. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что документ будет одобрен в четверг.

Как следует из отчета министерства труда США, опубликованного в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн (при прогнозном снижении до 4,2 млн). Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 5,237 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 5,245 млн.

Участники рынка также находятся в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о возможном снижении ключевой ставки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, рубль в четверг демонстрирует уверенную восходящую динамику благодаря улучшению ситуации на рынке нефти, где ближайший фьючерс на Brent поднялся в район $22,5 за баррель. "Также спросу на рубль способствует укрепление валют развивающихся рынков, проходящее на росте аппетита к рисковым активам. Из внутренних факторов выделим продажу валюты со стороны Центробанка и подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 апреля. В результате спрос на рублевую ликвидность повышен. В сложившихся обстоятельствах пара "доллар-рубль" отступила ниже поддержки, расположенной на уровне 75 руб./$1. Однако пока преждевременно говорить о возобновлении восстановления рубля. Сигналом к углублению снижения пары "доллар-рубль" может стать пробой поддержки на уровне 73 руб.$1. Пока же, на наш взгляд, сохраняется высокая вероятность продолжения ослабления рубля и закрепления американской валюты в диапазоне 75-80 руб./$1 с попытками достижения верхней границы данного коридора", - подчеркнул Зварич.

"К окончанию дня рубль прибавлял около 2% в парах с долларом и евро, что являлось одним из лучших результатов среди других валют EM (некоторые валюты и вовсе демонстрировали снижение). Весь день поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки, которые к концу дня росли примерно на 11% по марке Brent. Кроме того, ближе к вечеру заметно улучшилось общее настроение и аппетит инвесторов к риску. Этому в том числе способствовали сокращение числа заявок на пособие по безработице в США (по сравнению с предыдущей неделей) и одобрение Сенатом законопроекта о выделении $500 млрд для помощи бизнесу и здравоохранению. Кроме того, в течение дня рубль, по всей видимости, продолжал получать поддержку от подготовки экспортеров к налоговому периоду. В результате к вечеру пара "доллар-рубль" обновила дневной минимум, протестировав отметку 74,25 руб./$1, и была близка к обновлению минимума с начала текущей недели", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 21 апреля продал валюту на 19,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 16,8 млрд рублей.

17 и 16 апреля ЦБ РФ продал валюту на 14,8 млрд рублей в день. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 апреля на 1,9126 рубля, до 75,129 руб./$1, и снизил курс евро на 2,5358 рубля, до 81,1468 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в четверг на 1,7788 рубля по отношению к среде и составил 74,9182 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,6716 рубля и составил 74,8414 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 969,768 млн, из которых $843,132 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 126,636 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 2,4281 рубля, до 81,0213 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 2,4273 рубля и составил 80,701 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR455,893 млн, из которых EUR159,566 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR296,327 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику в четверг в ожидании в пятницу заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 6,35% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 6,44% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 6,57% годовых.