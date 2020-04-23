Goldman Sachs поднял рейтинг акций Мосбиржи до "покупать" и добавил их топ-лист региона CEEMEA

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) на 14% - до 135 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". Акции "Мосбиржи" также были добавлены в CEEMEA Focus List (CEEMEA FL - наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 125,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 116,4 рубля за штуку.