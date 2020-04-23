Цены евробондов РФ в четверг растут 2-й день подряд благодаря улучшению ситуации на мировых рынках

Москва. 23 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг растут второй день подряд благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 64 базисных пункта по отношению к закрытию 22 апреля и составила 113,07% от номинала, что соответствует доходности 2,96% годовых (снижение на 21 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК опустилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,8% от номинала (доходность выросла всего на 0,5 пункта - до 0,2% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 21,5 пункта и составил 276 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 176 базисных пунктов - до 129,75% от номинала (доходность снизилась на 10 базисных пунктов и составила 3,92% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 203 базисных пункта - до 126,14% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 3,85% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 67 базисных пунктов - до 110,3% от номинала, что соответствует доходности 2,89% годовых (снижение на 12 базисных пунктов к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 24 базисных пункта, до 109,31% от номинала (доходность снизилась на 7,5 пункта - до 2,02% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 200 базисных пунктов - до 123,25% от номинала (доходность снизилась на 10,5 пункта и составила 3,86% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 76 базисных пунктов, до 108,03% от номинала (доходность снизилась на 11,5 пункта - до 2,995% годовых).

"Сегодня ценовой рост российских еврооблигаций, обозначившийся накануне, продолжился. Причем если вчера кривая доходностей отечественных евробондов снизилась в среднем на 7 базисных пунктов, то за сегодняшний день она опустилась уже на 8-12 базисных пунктов, что говорит об усилении активности покупателей. Таким образом, за два дня процентные ставки упали в среднем на 15-20 базисных пунктов, в результате чего доходности вернулись к уровням конца предыдущей недели. То есть все ценовые потери понедельника-вторника, произошедшие под давлением заметно упавшей нефти, к настоящему времени рынок отыграл обратно благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Вслед за восстановлением котировок суверенных бумаг активизировались покупатели и в сегменте корпоративных еврооблигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в четверг, после того как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей. Трамп написал в Twitter, что "проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море".

Тем временем Китай в первом квартале текущего года нарастил нефтяной импорт на 5%, несмотря на спад экономической активности из-за коронавируса, сообщает Associated Press. В марте импорт вырос на 4,5% к аналогичному месяцу прошлого года. Падение нефтяных цен позволяет Пекину наращивать свои стратегические резервы, отмечает информационное агентство.