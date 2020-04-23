Поддержку рублю в четверг оказывали нефтяные котировки и подготовка экспортеров к налоговому периоду - ИК "Велес Капитал"

Весь день поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки, которые к концу дня росли на 11,5% по марке Brent, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. К окончанию дня рубль прибавлял около 2% в парах с долларом и евро, что являлось одним из лучших результатов среди других валют EM (некоторые валюты и вовсе демонстрировали снижение).

"Ближе к вечеру заметно улучшилось общее настроение и аппетит инвесторов к риску, - указывает Ю. Кравченко. - Этому в том числе способствовали сокращение числа заявок на пособие по безработице в США (по сравнению с предыдущей неделей) и одобрение Сенатом США законопроекта о выделении 500 млрд долларов для помощи бизнесу и здравоохранению. Кроме того, в течение дня рубль, по всей видимости, продолжал получать поддержку от подготовки экспортеров к налоговому периоду. В результате к вечеру пара доллар/рубль обновила дневной минимум, протестировав отметку 74,25 руб., и была близка к обновлению минимума с начала текущей недели".