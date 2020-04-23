ГК "ФИНАМ" подтверждает долгосрочную рекомендует "покупать" для акций Lam Research Corporation, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики "ФИНАМа" констатируют, что несмотря на продолжающуюся пандемию распространение стандарта связи 5G и других новшеств хай-тека неизбежно влечет за собой рост потребности в чипах памяти, и рынок памяти во второй половине 2020 года и в 2021 году представляет собой редкое исключение из общей тягостной картины экономических последствий коронавируса.

"Полагаем, что ожидаемый подъем расходов изготовителей микрочипов на оборудование во втором полугодии и начале следующего года поможет Lam Research выйти относительно невредимой из всего происходящего. Мы сохраняем по акциям Lam Research долгосрочную рекомендацию "покупать" и ставим на пересмотр целевой уровень", - отмечает эксперт ГК Зарина Саидова.

Компания полупроводникового сектора Lam Research Corporation, поставщик оборудования для производства пластин и провайдер услуг полупроводниковой отрасли, опубликовала финансовую отчетность за третий фискальный квартал. Топ-менеджмент компании отметил "ограниченную видимость" дальнейшей динамики бизнеса в связи с пандемией, однако назвал спрос на свою продукцию "сильным".

"Акции Lam в минувшем году неоднократно с опережением достигали наших целевых уровней, при этом за весь 2019 год подорожали более чем вдвое", - напоминает Зарина Саидова.