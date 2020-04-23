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23 апреля 2020 года 15:54

Рубль днем продолжает активно укрепляться к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 23 апреля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине вслед за нефтью, котировки которой демонстрируют усиленное укрепление второй день подряд после обвала в начале недели.

Курс доллара США составил 74,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 94,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,69 руб./EUR1, подешевев на 1,425 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,16 рубля - до 77,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 апреля на 1,9126 рубля, до 75,129 руб./$1, и снизил курс евро на 2,5358 рубля, до 81,1468 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует уверенную повышательную динамику на дневных торгах вслед за нефтью, дорожающей второй день подряд. В четверг фьючерсные контракты на эталонные сорта нефти повышаются на 7-14% на фоне обострения отношений между США и Ираном после распоряжения Дональда Трампа наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Тегеран жестко ответит на любое действие США в отношении как военных кораблей, так и гражданских судов Ирана, заявил в четверг в эфире иранского телевидения командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами. По его словам, он отдал приказ отвечать на действия любого военного корабля США в случае создания угрозы иранским военным кораблям или другим судам.

Американские военные заявили в прошлую среду, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными". В ответ в ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 7,41% - до $21,88 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 13,28% - до $15,61 за баррель.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.

Тем временем Китай в первом квартале текущего года нарастил нефтяной импорт на 5%, несмотря на спад экономической активности из-за коронавируса, сообщает Associated Press. В марте импорт вырос на 4,5% к аналогичному месяцу прошлого года. Падение нефтяных цен позволяет Пекину наращивать свои стратегические резервы, отмечает информационное агентство.

"Китайский импорт нефти был устойчивым, поскольку низкие цены позволили увеличивать запасы", - сказал старший нефтегазовый аналитик Fitch Solutions Питер Ли.

По информации аналитика, официальные резервы Китая составляют около 385 млн баррелей. Ли считает, что Пекин планирует нарастить их до 500-600 млн баррелей. Если страна нарастит мощности хранения, правительство сможет импортировать 500-900 тыс. баррелей в сутки для пополнения запасов.

Участники рынка также находятся в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о возможном снижении ключевой ставки.

Инвесторы и трейдеры продолжают оценивать показатели макростатистики ведущих стран мира, которые продолжают демонстрировать обвальное падение из-за пандемии коронавируса COVID-19. В четверг плохие данные из еврозоны привели к ослаблению евро к большинству мировых валют на Forex и опережающему снижению в паре с рублем в сравнении с динамикой пары "доллар-рубль".

Так, деловая активность в еврозоне в апреле второй месяц подряд упала до рекордного минимума. Предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) рухнуло до 13,5 пункта в апреле по сравнению с 29,7 пункта месяцем ранее и против прогнозных 25,7 пункта.

Падение индекса доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле было самым сильным с начала его расчета в 1975 году - до 82 пунктов с 98 пунктов в марте, по данным национального статистического управления Insee.

Индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый GfK, упал до исторического минимума. В апреле он составил минус 23,4 пункта против плюс 2,3 пункта в предыдущий месяц при прогнозном снижении до минус 1,8 пункта, сообщает Trading Economics.

ЦБ РФ 21 апреля продал валюту на 19,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 16,8 млрд рублей.

17 и 16 апреля ЦБ РФ продал валюту на 14,8 млрд рублей в день. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

"Рубль активно отыгрывает потери первой половины недели, активному восстановлению позиций российской валюты способствовало улучшение настроений на нефтяном рынке. Проводившийся накануне аукцион по размещению ОФЗ оказался успешным, несмотря на слабую конъюнктуру нефтяного рынка: Минфину удалось привлечь 94 млрд рублей. Это могло дополнительно поддержать рубль за счет участия нерезидентов в аукционе", - отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

"Российские активы сегодня продолжат реагировать на аппетит глобальных инвесторов к риску и нефтяные котировки. ЦБ во вторник увеличил поддержку рубля на фоне падения нефтяных котировок, продав на рынке валюту до 19,2 млрд рублей ($250 млн) против 13-15 млрд рублей в течение прошедшего месяца, что является одной из причин сравнительно спокойной реакции курса рубля на события на нефтяном рынке. Завтра состоится заседание ЦБ по денежно-кредитной политике, рынок ожидает снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п. на фоне продолжающегося цикла смягчения ДКП в других развивающихся странах (ЦБ Мексики на этой неделе снизил ставку сразу на 50 б.п., до 6%). Наблюдавшееся ослабление рубля вряд ли станет ограничивающим фактором для ЦБ, который, скорее всего, снизит ставку на заседании в пятницу, но может повлиять на масштаб движения - большинство опрошенных Reuters аналитиков на данный момент прогнозируют снижение сразу на 50 б.п., но, на наш взгляд, регулятор будет консервативен и снизит ставку на 25 б.п. - до 5,75%, что не окажет выраженного влияния на валютный рынок", - полагает аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику в четверг в ожидании в пяницу заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 6,35% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 6,44% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 6,57% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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