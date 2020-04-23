Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ - "Открытие Брокер"

Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль активно укреплял свои позиции в четверг. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1640 рублей. Ставки MosPrime составили 6,35% на день, 6,33% на неделю и 6,44% на месяц.

"Как правило, при высоких ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ, ставки межбанковского рынка имеют тенденцию к снижению. Впрочем, на сей раз повышенный спрос на ликвидность может быть связан с налоговым периодом. В среду мы отмечали высокий спрос на ОФЗ с фиксированным купонным доходом. Рыночная ситуация не располагала к активным покупкам, но в последнее время повысились прогнозы по поводу возможного смягчения политики российского регулятора. Собственно говоря, ещё в конце прошлой неделе глава ЦБ Э. Набиуллина говорила, что вопрос снижения ставки будет рассматриваться в качестве основного на грядущем заседании. Между тем говорить однозначно в пользу такого решения нельзя. Высокая доходность является одним из механизмов защиты отечественной валюты и слишком агрессивное смягчение может заставить спекулянтов фиксировать прибыль по ОФЗ на факте смягчения ДКП с последующим выводом средств. С другой стороны, даже снижение ставки на 50 базисных пунктов всё ещё сохраняет у рубля положительную доходность. Так или иначе, но укрепление рубля обеспечивается ожиданиями по действиям регулятора и положительной динамикой нефти", - пишет ведущий аналитик компании Андрей Кочетков.