Розничные инвесторы на рынке акций РФ в настоящее время настроены крайне оптимистично - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 апреля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, розничные инвесторы в настоящее время настроены крайне оптимистично. За последние несколько дней настроения стремительно улучшились, после того как индекс РТС упал с локального максимума, зафиксированного 10 апреля. По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе рынок акций РФ будет торговаться в широком диапазоне, а потенциал его роста на горизонте 12 месяцев составляет 30%.

"Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" подскочил на 4,1% по итогам недели, завершившейся в 22 апреля, что стало самым высоким показателем с середины октября 2019 года. Чистые "шорты" лишь незначительно повышены (плюс 5% к среднемесячному уровню). Мы давно не наблюдали такого выраженного оптимизма у розничных игроков", - говорится в обзоре.

Среди институционалов за отчетный период наблюдался небольшой перевес в сторону чистых продавцов (около 10%).

"На прошлой неделе отток капитала из ETF GEM возобновился, в результате российские акции потеряли $94 млн. Несмотря на драматичные колебания нефтяных котировок, фонды ETF, ориентированные на Россию, не зафиксировали существенных оттоков - всего $24 млн в этой категории. В общей сложности российские фонды акций потеряли $118 млн по итогам недели, завершившейся в среду. Оттоки достигли максимальных значений с середины марта, хотя в последние два дня были относительно скромными. Импульс потоков фондов остается нейтральным на данном этапе. Мы считаем, что в ближайшее время рынок будет торговаться в горизонтальном коридоре", - пишут аналитики.