Золото растет на Comex второй день подряд

Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 16:00 МСК растет на Comex на 0,4%, до $1745,3 за унцию.

В среду торги закрылись на отметке $1738,3 за унцию, что представляет рост на 3% к предыдущему дню.

"В противоположность перенасыщению на рынке нефти рынок физического золота испытывает дефицит, и поэтому цена фьючерсного контракта с ближайшей поставкой периодически показывает скачки премии в $50 и выше по сравнению со спотом", - цитирует MarketWatch аналитиков Societe Generale.

Поддержку золоту оказывают меры стимулирования со стороны правительств и центробанков в странах, пострадавших от коронавируса. "По большому счету, правительства сейчас заняты эмиссией денежных средств и вливанием их в экономики, а золото нельзя "напечатать", поэтому оно демонстрирует опережающий рост на фоне увеличения денежной массы и инфляционных рисков", - говорят аналитики Sberbank CIB. Дальнейший рост цен, вероятно, будет ограничен укреплением доллара и фиксацией прибыли после двух дней быстрого ралли, полагают они.