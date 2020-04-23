Райффайзенбанк считает, что в целом за текущий год бензин подорожает примерно на уровень инфляции

Аналитики Райффайзенбанка считают, что в целом за текущий год бензин подорожает примерно на уровень инфляции, сообщается в обзоре банка.

"По нашим оценкам, основанным на последних недельных данных Росстата, инфляция составила 3% г/г. В структуре роста цен тенденции последних недель сохраняются: дорожают в основном товары первой необходимости, тогда как непродовольственные товары (бытовая техника, одежда) дешевеют. Важно напомнить, что топливо (составляющее заметную часть потребительской корзины) не будет дешеветь (или дорожать) сколь угодно заметными темпами из-за введенной в конце 2018 г. системы демпфера. В ситуации роста рублевых цен на нефть не происходит повышение цен на топливо внутри страны, т.к. бюджет компенсирует потери нефтепереработчикам (из-за продажи внутри страны по меньшим ценам по сравнению с экспортной альтернативой), - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов. - С другой стороны, цены на бензин при падении цен на нефть (как происходит сейчас) не будут снижаться из-за того, что платежи по демпферу становятся положительными (т.к. теперь нефтепереработчики платят в бюджет). В целом за этот год бензин подорожает примерно на уровень инфляции (базовая цена в формуле расчета демпфера ежегодно повышается)".

С. Мурашов также указывает, что, хотя механизм демпфера и обеспечивает предсказуемость и стабильность внутренних цен на топливо, его отсутствие могло бы достаточно существенно помочь экономике (т.к. при прочих равных, беспрецедентное снижение рублевых цен на нефть могло бы поддержать экономику через снижение издержек отраслей, существенно потребляющих топливо, прежде всего, сельского хозяйства и транспортного сектора).

"Пока мы видим, что при прочих равных инфляция вряд ли сильно выйдет за пределы 4,5% г/г в этом году, и основной фактор этого – сильный дезинфляционный эффект от мер самоизоляции. Такая сдержанная динамика инфляции лишь оказывает дополнительную поддержку для дальнейшего смягчения политики ЦБ", - пишет специалист Райффайзенбанка.