Низкая цена нефти и большой потенциал ослабления рубля в настоящее время не влияют на спрос на ОФЗ - Райффайзенбанк

Низкая цена нефти и большой потенциал ослабления рубля в настоящее время, когда нет активности со стороны нерезидентов, не влияют на спрос на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

По мнению аналитика банка, основным источником средств для покупок ОФЗ (в условиях текущего фактического оттока рублевой ликвидности из банковского сектора) являются ликвидные активы, размещаемые банками в ЦБ РФ (КОБР и депозиты), то есть размещения ОФЗ происходят за счет увеличения чистого долга перед ЦБ РФ, и это приводит к увеличению структурного дефицита рублевой ликвидности в банковском секторе.

"Стоит отметить, что в среду объем средств на депозитах в ЦБ РФ сократился на 461 млрд руб. (что лишь отчасти связано с усреднением, поскольку остатки на корсчетах выросли всего на 265 млрд руб.), - подчеркивает Денис Порывай. - В настоящий момент в сумме на депозитах и КОБР размещено 2,2 трлн руб., при этом даже теоретически все эти средства не могут быть направлены в ОФЗ, что ставит под сомнение возможность Минфина привлечь 2,6 трлн руб. в этом году. По данным СМИ, в рабочей версии прогноза Федерального бюджета его дефицит в этом году будет ~5,6 трлн руб. при цене нефти 20 долл./барр., и для его финансирования ~2,6 трлн руб. должны быть привлечены на долговом рынке".

На взгляд эксперта Райффайзенбанка, наличие лимита на ОВП (который использован почти полностью по сектору), по сути, лишает локальные банки возможности выбора между рублевыми и валютными инструментами, именно поэтому низкая цена на нефть и наличие большого потенциала для ослабления рубля сейчас (когда нет активности со стороны нерезидентов) не влияют на спрос на ОФЗ.

Аукцион по 6-летним ОФЗ 26229 в минувшую среду прошел с неожиданно высоким спросом (141,2 млрд руб.), из которого Минфин удовлетворил 86,7 млрд руб., установив отсечку на уровне YTM 6,01%, которая соответствует премии ко вторичному рынку всего 3-4 б.п., отмечает аналитик банка Денис Порывай. Хотя если сравнить с последними сделками вчера или позавчера (YTM 5,86%), то премия составила 15 б.п. (уже традиционной является просадка в цене бумаг, которые предлагаются в утренние часы в аукционный день). В то же время аукцион по ОФЗ 24021 (RUONIA) был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, приемлемых для Минфина (участники запросили слишком большой ценовой дисконт).

"Такой высокий спрос на бумаги с фиксированным купоном по доходности ниже текущей ставки RUONIA и отсутствие спроса на RUONIA свидетельствуют об уверенности локальных банков (именно они, по нашему мнению, сейчас являются основными покупателями госдолга РФ) в том, что ключевая ставка до конца этого года опустится заметно ниже 5,5% (ее снижение в апреле на 50 б.п. оценивается с вероятностью 100%)", - указывает эксперт Райффайзенбанка.