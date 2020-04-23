РФПИ ждет снижения ставки не менее чем на 50 б.п по итогам заседания ЦБ РФ 24 апреля, говорится в комментарии.

"Вопреки нашим ожиданиям (минус 1,5%), рост в промышленности в марте удержался в плюсе на уровне 0,3%, оказавшись близко к консенсусу (0,2%). Тем не менее, после устранения сезонности и календарного фактора выпуск в марте упал на 1,7% к февралю и на 0,3% за год против роста на 1,2% месяц назад. Формально, в марте было на 1 рабочий день больше, чем в марте 2019 г., однако из-за вынужденных выходных в конце месяца число фактических рабочих дней по отраслям могло различаться", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Вполне ожидаемым, указывает специалист, оказалось снижение выпуска в добывающем секторе (-1,7%), где почти по всем товарным позициям (кроме СПГ и услуг в данном секторе) преобладала негативная динамика из-за снижения внешнего и внутреннего спроса. Объяснимо выглядит и снижение в энергетике и ЖКХ (минус 2,2-3.1%). Основной сюрприз преподнес обрабатывающий сектор, где рост лишь замедлился с 5% - до 2,6%. Высокие показатели зафиксированы в производстве продуктов питания и медикаментов из-за повышенного спроса и пандемии COVID-19. Из аутсайдеров выделялись сектора, которые могли не работать последнюю неделю марта, а также отрасли машиностроения и транспорта, ощутившие на себе спад потребительского и инвестиционного спроса.

"В итоге мартовская статистика оказалась довольно неплохой, учитывая внешние и внутренние условия, но в апреле мы, вероятно, увидим полноценное снижение. Именно поэтому сами по себе мартовские цифры вряд ли сильно скажутся на решении ЦБ по ставке на заседании в пятницу, где мы по-прежнему ждем снижения ставки не менее чем на 50 б.п." - пишет Д. Полевой.