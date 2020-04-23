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Главная / Мнения аналитиков / РФПИ ждет снижения ставки не менее чем на 50 б.п по итогам заседания ЦБ РФ 24 апреля
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23 апреля 2020 года 12:49
РФПИ ждет снижения ставки не менее чем на 50 б.п по итогам заседания ЦБ РФ 24 апреля
РФПИ ждет снижения ставки не менее чем на 50 б.п по итогам заседания ЦБ РФ 24 апреля, говорится в комментарии. "Вопреки нашим ожиданиям (минус 1,5%), рост в промышленности в марте удержался в плюсе на уровне 0,3%, оказавшись близко к консенсусу (0,2%). Тем не менее, после устранения сезонности и календарного фактора выпуск в марте упал на 1,7% к февралю и на 0,3% за год против роста на 1,2% месяц назад. Формально, в марте было на 1 рабочий день больше, чем в марте 2019 г., однако из-за вынужденных выходных в конце месяца число фактических рабочих дней по отраслям могло различаться", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Вполне ожидаемым, указывает специалист, оказалось снижение выпуска в добывающем секторе (-1,7%), где почти по всем товарным позициям (кроме СПГ и услуг в данном секторе) преобладала негативная динамика из-за снижения внешнего и внутреннего спроса. Объяснимо выглядит и снижение в энергетике и ЖКХ (минус 2,2-3.1%). Основной сюрприз преподнес обрабатывающий сектор, где рост лишь замедлился с 5% - до 2,6%. Высокие показатели зафиксированы в производстве продуктов питания и медикаментов из-за повышенного спроса и пандемии COVID-19. Из аутсайдеров выделялись сектора, которые могли не работать последнюю неделю марта, а также отрасли машиностроения и транспорта, ощутившие на себе спад потребительского и инвестиционного спроса. "В итоге мартовская статистика оказалась довольно неплохой, учитывая внешние и внутренние условия, но в апреле мы, вероятно, увидим полноценное снижение. Именно поэтому сами по себе мартовские цифры вряд ли сильно скажутся на решении ЦБ по ставке на заседании в пятницу, где мы по-прежнему ждем снижения ставки не менее чем на 50 б.п." - пишет Д. Полевой.
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