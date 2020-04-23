.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после позитивного старта забуксовал, индекс МосБиржи просел из-за укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте замедлился до 0,3%
В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 3,3% в феврале. Результат оказался немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,4%
 
Нельзя допустить срывов и сбоев в работе банков РФ - Путин
Президент России Владимир Путин заявил сегодня о необходимости обеспечить устойчивость банковской системы и не допустить критического накопления плохих долгов на балансе банков. "И еще одно принципиальное требование - необходимо, конечно же,...
 
Падение потребительского спроса в РФ ожидается на большинство товаров и услуг
В России падение потребительского спроса ожидается на большинство товаров и услуг. Соответствующее исследование "COVID-19 - Срез потребительских настроений N1: Российские потребители - новая реальность" провели BCG совместно с холдингом "Ромир"....
 
Вклады физлиц в марте сократились на 1%, депозиты юрлиц выросли на 2,1% - ЦБ РФ
Вклады физических лиц в российских банках в марте сократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии...
 
23 апреля 2020 года 11:46

Рынок акций РФ после позитивного старта забуксовал, индекс МосБиржи просел из-за укрепления рубля

Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подросшей нефти забуксовал из-за локальной фиксации прибыли игроками вместе с фондовой Европой; индекс МосБиржи после тестирования рубежа 2600 пунктов ушел в минус из-за укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2566,6 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2602,08 пункта), индекс РТС - 1075,89 пункта (+0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 4,4%.

Доллар просел до 75,14 рубля (-0,76 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,4% и +4,4% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%).

Выросли бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+5,2%, до 0,927 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 0,085 рубля на акцию.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%)..

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть продолжают уверенный отскок от многолетних минимумов, что подогревает настроения игроков. В США накануне инвесторы покупали акции на фоне восстановления котировок на нефтяном рынке, одобрения законодателями очередного пакета помощи экономике, а также ожиданий постепенного снятия карантинных ограничений.

В четверг выйдут свежие еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в стране. Позитивным для "быков" сигналом может стать замедление роста числа заявок с чуть более 5 млн до 4 млн единиц. Показатель в любом случае остается крайне высоким.

Нефть растет после угроз президента Трампа в отношении Ирана, а также на фоне обсуждений возможного сокращения нефтедобычи в США. На дневном графике цен на нефть Brent сформировался положительный для "быков" сигнал ("бычья" дивергенция с индикатором RSI), который указывает на неплохие шансы движения котировок как минимум в район $24,5 за баррель.

Тем не менее, в четверг на рынок могут поступить многочисленные негативные сигналы со стороны макроэкономических данных, которые подпортят общий оптимистичный настрой. Бумаги золотодобытчиков подогреваются возвращением цен на золото в район $1740 за унцию.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, в центре внимания инвесторов остается новый фискальный пакет поддержки американской экономики, стоимость которого составит около $500 млрд (в четверг состоится голосование в Палате представителей Конгресса США по этому пакету). Также в четверг пройдет саммит ЕС, в ходе которого страны обсудят вопрос создания общеевропейского фонда, который, предположительно, будет финансировать восстановление экономики ЕС в течение нескольких лет. Различные источники сообщают о том, что сумма фонда может составить 1,5-2 трлн евро, и если появится какая-либо официальная информация по этому вопросу, оптимистичные настроения могут сохраниться. В 15:30 МСК выйдут данные по заявкам на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Консенсус-прогноз указывает на рост числа первичных заявок на пособия на 4 млн. Если так произойдет, то общее число безработных в США вырастет до 26 млн человек. Плохие данные могут напомнить инвесторам о состоянии мировой экономики и ухудшить аппетит к рисковым активам в вечерние часы.

Нефтяные котировки продолжают восстановление после серьезного двухдневного обвала. Кратковременную поддержку котировкам оказали заявления Трампа о том, что он поручил американским военным наносить удары по военным судам Ирана, если те будут мешать американским кораблям в Персидском заливе. Тем не менее, ключевым фактором для нефтяных котировок остается спрос на нефть. Как следствие, вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30 за баррель до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти (США, ЕС и Индия), полагают эксперты Нордеа банка.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок нефти подогрели словесные интервенции Трампа о геополитике, который сообщил о своем приказе атаковать иранские военные корабли, если они решат приблизиться к американским. Нефтяные цены подросли, хотя кроме заявлений Трампа на рынке очень мало позитива. Добыча в США сократилась за прошлую неделю на 100 тыс. б/с (до 12,2 млн б/с).

Позитивом для нефтяного рынка может являться то, что в ближайшие недели ожидается волна объявлений о банкротстве в американском сланцевом секторе. В Reuters ссылаются на источники в консалтинговой сфере, где отмечают рост запросов со стороны нефтяного сектора на специалистов по банкротству или реструктуризации долга. Fitch прогнозирует банкротства в секторе на уровне около 18%. Еще одним "сектором боли" может стать транспортировка нефти. В рамках защиты от кредиторов сланцевые производители могут пересмотреть свои контракты с трубопроводными компаниями, что также приведет к резкому ухудшению их финансового положения, полагает Кочетков.

В США индексы накануне выросли на 2-2,8% впервые за три дня на фоне стабилизации цен на нефть после обвала, а также неплохих квартальных финрезультатов ряда компаний.

Позитивной для рынка также стала новость о том, что Сенат США единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны. Это намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Трамп также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), но проседает Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX, теряют 0,1-0,6%) и ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть утром в четверг продолжает рост после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей; цена Brent находится на $1,25 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $21,65 за баррель (+6,3%), июньская цена WTI - $14,93 за баррель (+8,4%).

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут, однако, лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей при прогнозах роста на 14 млн баррелей.

Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщила The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Черногорнефти" (+5,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+4,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,363 млрд рублей (из них 2,776 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 апреля 2020 года 18:31
Поддержку рублю в четверг оказывали нефтяные котировки и подготовка экспортеров к налоговому периоду - ИК "Велес Капитал"
Весь день поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки, которые к концу дня росли на 11,5% по марке Brent, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. К окончанию дня рубль прибавлял около 2% в парах с долларом и евро,...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 18:02
ГК "ФИНАМ" подтверждает долгосрочную рекомендует "покупать" для акций Lam Research Corporation
ГК "ФИНАМ" подтверждает долгосрочную рекомендует "покупать" для акций Lam Research Corporation, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики "ФИНАМа" констатируют, что несмотря на продолжающуюся пандемию распространение стандарта связи 5G и других новшеств хай-тека неизбежно влечет за...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 17:23
Динамика цен на нефть поддерживает осторожные покупки на фондовом рынке - БКС
Покупатели продолжают доминировать на рынке акций РФ в четверг, оптимизм участников торгов поддержало восстановление нефтяных котировок в направлении $22, при этом внешний новостной фон, в том числе ситуация с коронавирусом в китайском Харбине, обуславливают осторожность в действиях инвесторов,...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 17:00
Розничные инвесторы на рынке акций РФ в настоящее время настроены крайне оптимистично - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 апреля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 16:49
Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ - "Открытие Брокер"
Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль активно укреплял свои позиции в четверг. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1640 рублей. Ставки MosPrime составили 6,35% на день, 6,33% на неделю и 6,44% на...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 16:35
Золото растет на Comex второй день подряд
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 16:00 МСК растет на Comex на 0,4%, до $1745,3 за унцию. В среду торги закрылись на отметке $1738,3 за унцию, что представляет рост на 3% к предыдущему дню. "В противоположность перенасыщению на рынке нефти рынок физического золота...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 16:20
Сжатие спроса и резкое замедление мировой экономики начинают создавать риски депрессии - "ВТБ Капитал"
Сжатие спроса и резкое замедление мировой экономики начинают создавать риски депрессии, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Палата представителей Конгресса США должна утвердить в пятницу ранее одобренный Сенатом новый пакет мер поддержки экономики на сумму 484 млрд долл. Они дополнят программу...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 16:02
Текущее укрепление рубля неустойчиво - ИК "Фридом Финанс"
Текущее укрепление рубля неустойчиво, без поддержки нефтяных котировок весьма возможен разворот в обеих валютных парах, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рубль динамично укрепляется к доллару и особенно к евро на фоне падения европейской валюты на внешних рынках, констатирует аналитик...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 15:54
Рубль днем продолжает активно укрепляться к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти
Москва. 23 апреля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине вслед за нефтью, котировки которой демонстрируют усиленное укрепление второй день подряд после обвала в начале недели.    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 15:40
Райффайзенбанк считает, что в целом за текущий год бензин подорожает примерно на уровень инфляции
Аналитики Райффайзенбанка считают, что в целом за текущий год бензин подорожает примерно на уровень инфляции, сообщается в обзоре банка. "По нашим оценкам, основанным на последних недельных данных Росстата, инфляция составила 3% г/г. В структуре роста цен тенденции последних недель сохраняются:...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 15:23
Атон снизил рейтинг GDR Норникеля до "нейтрально" и оценку до $29
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой. Кроме того, рейтинг этих бумаг был...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 15:13
Атон снизил рейтинг GDR Норникеля до "нейтрально" и оценку до $29
нвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой. Кроме того, рейтинг этих бумаг был понижен до "нейтрально".    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 14:54
Низкая цена нефти и большой потенциал ослабления рубля в настоящее время не влияют на спрос на ОФЗ - Райффайзенбанк
Низкая цена нефти и большой потенциал ослабления рубля в настоящее время, когда нет активности со стороны нерезидентов, не влияют на спрос на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По мнению аналитика банка, основным источником средств для покупок ОФЗ (в условиях текущего фактического оттока...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 14:28
Julius Baer рассчитывает на рост котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета
Julius Baer занимает конструктивную позицию по рынку нефти и ожидает роста котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Хранилища сырой нефти быстро заполняются, а запасы приближаются к предельным значениям, что создает...    читать дальше
.
23 апреля 2020 года 13:58
ГК "ФИНАМ" рекомендует "держать" акции NextEra Energy, повысив их целевую цену с $240 до $250
ГК "ФИНАМ" рекомендует "держать" акции NextEra Energy, повысив их целевую цену с $240 до $250, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Производитель альтернативной электроэнергии NextEra Energy отчитался о финансовых результатах за первый квартал 2020 года. Выручка...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.