Рынок акций РФ после позитивного старта забуксовал, индекс МосБиржи просел из-за укрепления рубля

Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подросшей нефти забуксовал из-за локальной фиксации прибыли игроками вместе с фондовой Европой; индекс МосБиржи после тестирования рубежа 2600 пунктов ушел в минус из-за укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2566,6 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2602,08 пункта), индекс РТС - 1075,89 пункта (+0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 4,4%.

Доллар просел до 75,14 рубля (-0,76 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,4% и +4,4% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%).

Выросли бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+5,2%, до 0,927 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 0,085 рубля на акцию.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%)..

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть продолжают уверенный отскок от многолетних минимумов, что подогревает настроения игроков. В США накануне инвесторы покупали акции на фоне восстановления котировок на нефтяном рынке, одобрения законодателями очередного пакета помощи экономике, а также ожиданий постепенного снятия карантинных ограничений.

В четверг выйдут свежие еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в стране. Позитивным для "быков" сигналом может стать замедление роста числа заявок с чуть более 5 млн до 4 млн единиц. Показатель в любом случае остается крайне высоким.

Нефть растет после угроз президента Трампа в отношении Ирана, а также на фоне обсуждений возможного сокращения нефтедобычи в США. На дневном графике цен на нефть Brent сформировался положительный для "быков" сигнал ("бычья" дивергенция с индикатором RSI), который указывает на неплохие шансы движения котировок как минимум в район $24,5 за баррель.

Тем не менее, в четверг на рынок могут поступить многочисленные негативные сигналы со стороны макроэкономических данных, которые подпортят общий оптимистичный настрой. Бумаги золотодобытчиков подогреваются возвращением цен на золото в район $1740 за унцию.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, в центре внимания инвесторов остается новый фискальный пакет поддержки американской экономики, стоимость которого составит около $500 млрд (в четверг состоится голосование в Палате представителей Конгресса США по этому пакету). Также в четверг пройдет саммит ЕС, в ходе которого страны обсудят вопрос создания общеевропейского фонда, который, предположительно, будет финансировать восстановление экономики ЕС в течение нескольких лет. Различные источники сообщают о том, что сумма фонда может составить 1,5-2 трлн евро, и если появится какая-либо официальная информация по этому вопросу, оптимистичные настроения могут сохраниться. В 15:30 МСК выйдут данные по заявкам на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Консенсус-прогноз указывает на рост числа первичных заявок на пособия на 4 млн. Если так произойдет, то общее число безработных в США вырастет до 26 млн человек. Плохие данные могут напомнить инвесторам о состоянии мировой экономики и ухудшить аппетит к рисковым активам в вечерние часы.

Нефтяные котировки продолжают восстановление после серьезного двухдневного обвала. Кратковременную поддержку котировкам оказали заявления Трампа о том, что он поручил американским военным наносить удары по военным судам Ирана, если те будут мешать американским кораблям в Персидском заливе. Тем не менее, ключевым фактором для нефтяных котировок остается спрос на нефть. Как следствие, вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30 за баррель до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти (США, ЕС и Индия), полагают эксперты Нордеа банка.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок нефти подогрели словесные интервенции Трампа о геополитике, который сообщил о своем приказе атаковать иранские военные корабли, если они решат приблизиться к американским. Нефтяные цены подросли, хотя кроме заявлений Трампа на рынке очень мало позитива. Добыча в США сократилась за прошлую неделю на 100 тыс. б/с (до 12,2 млн б/с).

Позитивом для нефтяного рынка может являться то, что в ближайшие недели ожидается волна объявлений о банкротстве в американском сланцевом секторе. В Reuters ссылаются на источники в консалтинговой сфере, где отмечают рост запросов со стороны нефтяного сектора на специалистов по банкротству или реструктуризации долга. Fitch прогнозирует банкротства в секторе на уровне около 18%. Еще одним "сектором боли" может стать транспортировка нефти. В рамках защиты от кредиторов сланцевые производители могут пересмотреть свои контракты с трубопроводными компаниями, что также приведет к резкому ухудшению их финансового положения, полагает Кочетков.

В США индексы накануне выросли на 2-2,8% впервые за три дня на фоне стабилизации цен на нефть после обвала, а также неплохих квартальных финрезультатов ряда компаний.

Позитивной для рынка также стала новость о том, что Сенат США единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны. Это намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Трамп также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), но проседает Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX, теряют 0,1-0,6%) и ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть утром в четверг продолжает рост после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей; цена Brent находится на $1,25 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $21,65 за баррель (+6,3%), июньская цена WTI - $14,93 за баррель (+8,4%).

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут, однако, лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей при прогнозах роста на 14 млн баррелей.

Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщила The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Черногорнефти" (+5,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+4,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,363 млрд рублей (из них 2,776 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).