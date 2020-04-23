Brent пока вряд ли сможет устойчиво восстановиться к уровням выше $30/bbl - "Нордеа банк"

Вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок Brent к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Контракты на Brent и WTI в утренние часы четверга торгуются вблизи отметок $21/bbl и $14,5/bbl соответственно, констатируют аналитики "Нордеа банка". Кратковременную поддержку котировкам в среду оказали сообщения Д. Трампа о том, что он поручил американским военным наносить удары по военным судам Ирана, если те будут мешать американским кораблям в Персидском заливе. Кроме того, Минэнерго США сообщило о третьем подряд снижении добычи нефти в Штатах. И хотя за последние три недели добыча сырья в США упала лишь на 0,8 mbd, добыча продолжит снижаться в случае сохранения цен на нефть на слабом уровне.

"Тем не менее, ключевым фактором для нефтяных котировок остается спрос на нефть. Как следствие, вряд ли стоит ждать устойчивого восстановления котировок к уровням выше $30/bbl до снятия ограничительных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти (США, ЕС и Индия)", - отмечают в "Нордеа банке".