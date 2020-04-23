Рубль может вернуться к 70-75 за доллар в конце текущей недели в случае сохранения позитивной динамики нефти - "Открытие Брокер"

Аналитики "Открытие Брокер" считают, что в случае сохранения позитивной динамики на рынке нефти рубль способен вернуться в диапазон 70-75 за доллар в конце текущей недели, сообщается в комментарии компании.

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что на рынке растёт убеждённость, что ЦБ РФ снизит ставку на заседании в пятницу. "Частично факт этих ожиданий и, конечно, нефть, обеспечили укрепление рубля. Минфин провёл более чем успешные размещения облигаций федерального займа. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось реализовать бумаги на 86,667 млрд рублей по номиналу при спросе 141,246 млрд по номиналу и средневзвешенной доходности 5,99%. Инвесторов даже не опечалил тот факт, что аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением в апреле 2024 года был признан несостоявшимся. В какой-то мере это позитивный сигнал, поскольку финансовое ведомство не готово в спешном порядке занимать под любой процент", - пишет А. Кочетков.

По мнению специалиста компании, в случае сохранения позитивной динамики на рынке нефти рубль способен вернуться в диапазон 70-75 за доллар в конце текущей недели.