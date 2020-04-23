"Нордеа банк" прогнозирует умеренное укрепление рубля до 70 за доллар к концу 2020г

"Нордеа банк" прогнозирует умеренное укрепление рубля от текущих отметок в рамках 2020г, говорится в обзоре банка. "В качестве ориентиров на конец года выступают отметки 70 в паре с долларом и 81 в паре с евро. Критически важными являются вторая половина мая и июнь, когда можно будет оценить, как сказывается смягчение карантина на распространении вируса", - отмечают аналитики банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

На взгляд эккспертов, рубль остается весьма волатильной валютой в апреле и подвергается существенным колебаниям в условиях сохраняющейся неопределенности относительно сроков окончания пандемии и перспектив восстановления мировой экономики после текущего шока. После резкого ослабления в марте (на 14.5% паре с долларом и на 14% в паре с евро) российская валюта быстро восстанавливалась в первой половине апреля на волне аппетита к риску в мире за счет активных вливаний ликвидности ведущими центральными банками.

Дополнительным источником оптимизма выступали ожидания сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Во второй половине апреля настроения на российском валютном рынке вновь ухудшились вследствие коллапса на нефтяном рынке, где в условиях существенного роста запасов цены на майские фьючерсы нефти сорта WTI опускались ниже нуля.

"Перспективы рубля в текущем году в значительной степени продолжат определяться ситуацией вокруг пандемии коронавируса. -полагают Т. Евдокимова и Г. Жирнов. - По мере того, как темпы распространения вируса продолжат снижаться, страны начнут постепенно снимать ограничительные меры. Это должно способствовать постепенному восстановлению спроса на нефть и улучшению настроений инвесторов к рисковым активам. В этой связи мы ожидаем умеренного укрепления рубля от текущих отметок в рамках 2020. В качестве ориентиров на конец года выступают отметки 70 в паре с долларом и 81 в паре с евро. Критически важными являются вторая половина мая и июнь, когда можно будет оценить, как сказывается смягчение карантина на распространении вируса. Для достижения указанных нами ориентиров на конец года необходимо успешное прохождение фазы смягчения карантинов".

Менее заметное укрепление рубля в паре с евро, чем с долларом, на прогнозном горизонте связано с ожиданиями "Нордеа банка" о восстановлении позиций евро по мере улучшения экономической ситуации в мире и сокращения длинных позиций в долларе, пользующемся повышенным спросом во время кризиса.

"Наш обновленный прогноз предполагает более слабые значения валютного курса на всем прогнозном горизонте, чем предыдущий прогноз, опубликованный в марте. Это связано с более глубоким падением мировой экономики в условиях пандемии, чем ожидалось ранее, и с, вероятно, более медленным восстановлением мировой экономики, спроса на нефть и аппетита инвесторов к риску после завершения острой фазы пандемии", - указывают аналитики банка.

Также эксперты "Нордеа банка" допускают, что ситуация может развиваться хуже, чем в базовом сценарии, если не удастся избежать второй волны распространения эпидемии и введения новых строгих ограничительных мер. В таком случае цены на нефть рискуют не вернуться выше отметки в 30 долл./бар. в текущем году, а в пиковые моменты стресса на рынке цены вполне могут опускаться ниже 10 долл./бар. При такой конъюнктуре нефтяного рынка рубль вполне может кратковременно возвращаться в диапазон 80-90 в паре с долларом и выше 90 в паре с евро.

"Риск сценарии на нефтяном рынке возможны не только в случае второй волны эпидемии, но и при дальнейшем сокращении доступных мощностей для хранения излишков нефти, - подчеркивают эксперты банка. - Тем не менее, в целом рубль демонстрирует довольно высокую устойчивость к падению цен на нефть. В марте мы писали, что ожидаем сохранения рубля в коридоре 75-84 в паре с долларом при ценах на нефть в диапазоне 20-30 долл./бар. По факту же российская валюта находится вблизи нижней границы данного диапазона при ценах на нефть около 20 долл./бар."

Среди факторов, объясняющих относительную устойчивость рубля, аналитики указывают регулярные продажи валюты Банком России в объеме 170-225 млн. долл. в день, а также активные меры ведущих центральных банков по вливанию ликвидности на финансовые рынки. "Кроме того, относительная устойчивость рубля в текущих экстремальных условиях связана и с наличием у России значительных буферов (золотовалютных резервов и средств в суверенных фондах) для реагирования на шоки. Благодаря данным буферам отток иностранных инвесторов с российского рынка государственного долга был относительно небольшим (их доля среди держателей данных инструментов снизилась лишь до 31% с 34,9%). Наконец, важным отличием текущей ситуации от 2008 и 2014 годов является менее жесткий график обслуживания внешнего долга, который сокращался с 2014 года, и в настоящее время необходимость его обслуживания не создает существенного дополнительного спроса на валюту", - заключают Т. Евдокимова и Г. Жирнов.