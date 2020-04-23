Рубль открыл торги гэпом вверх к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 23 апреля. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине вслед за нефтью, котировки которой растут второй день подряд после обвала в начале недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,87-75,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,23 руб./$1 (-67 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 81,36 руб./EUR1 (-75,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 70,68 копейки к уровню закрытия среды, до 77,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,8091 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,3251 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вверх к доллару и евро благодаря растущей второй день подряд нефти. Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 6-9% после того, как накануне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Трамп также заявил, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны. Это намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Трамп также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 6,23% - до $21,64 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 8,49% - до $14,95 за баррель.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.