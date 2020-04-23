Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше - ИК "Велес Капитал"

Brent имеет неплохие шансы на движение котировок в район $24,50 и даже выше, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг продолжают начатый накануне отскок от многолетних минимумов и прибавляют порядка 8-10% во главе с американским сортом, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки поднялись выше $22 и $15 соответственно после угроз президента Трампа в отношении Ирана, а также на фоне обсуждений возможного сокращения нефтедобычи в США.

"На дневном графике цен на нефть Brent сформировался положительный для "быков" сигнал ("бычья" дивергенция с RSI), который указывает на неплохие шансы движения котировок (как минимум) в район $24,50", - указывает специалист ИК.