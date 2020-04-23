Утренние прогнозы: внешний фон способствует позитивному старту российского рынка акций

По мнению аналитиков, торги акциями в четверг начнутся ростом, что обусловлено позитивным внешним фоном.

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Падение рынка акций в среду сменилось отскоком. Большинство бумаг закрылось в "зеленой зоне". В четверг можно ждать роста в пределах 1%. Рынок будет отыгрывать внешний фон. Ориентир - диапазон 2550-2650 пунктов по индексу Мосбиржи".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в четверг благоволит продолжению роста рынка акций, по крайней мере, в начале торгового дня. Американские фьючерсы сумели выбраться из отрицательной области и торгуются в районе закрытия глобальных рынков в среду. Подрастает нефть, вновь ушедшая выше 20 долларов за баррель. В "плюсе" находятся промышленные металлы. Поэтому ждем открытия небольшим ростом, а дальше будем смотреть - прогнозировать динамику рынка более чем на час-два сейчас очень трудно".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 1-2%, в районе 2600-2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2580, 2570 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон способствует старту российского рынка в "плюсе". Нефть продолжает дорожать как на напоминаниях о геополитических проблемах, так и на информации о скором банкротстве ряда производителей в США. Азиатские индексы торгуются в "плюсе" как и основные нефтяные контракты. В начале дня российские индексы продолжат рост, а рубль своё укрепление в сторону 75,5 за доллар ".