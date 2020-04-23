Фондовые российские индексы в четверг утром продолжат рост - "Открытие Брокер"

Внешний фон способствует старту российского рынка в "плюсе", говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Нефть продолжает дорожать как на напоминаниях о геополитических проблемах, так и на информации о скором банкротстве ряда производителей в США. Азиатские индексы торгуются в "плюсе" как и основные нефтяные контракты. В начале дня российские индексы продолжат рост, а рубль своё укрепление в сторону 75,5 за доллар, считает А. Кочетков.