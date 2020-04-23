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Главная / Мнения аналитиков / Фондовые российские индексы в четверг утром продолжат рост - "Открытие Брокер"
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23 апреля 2020 года 09:57
Фондовые российские индексы в четверг утром продолжат рост - "Открытие Брокер"
Внешний фон способствует старту российского рынка в "плюсе", говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Нефть продолжает дорожать как на напоминаниях о геополитических проблемах, так и на информации о скором банкротстве ряда производителей в США. Азиатские индексы торгуются в "плюсе" как и основные нефтяные контракты. В начале дня российские индексы продолжат рост, а рубль своё укрепление в сторону 75,5 за доллар, считает А. Кочетков.
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23 апреля 2020 года 18:31
Поддержку рублю в четверг оказывали нефтяные котировки и подготовка экспортеров к налоговому периоду - ИК "Велес Капитал"
Весь день поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки, которые к концу дня росли на 11,5% по марке Brent, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. К окончанию дня рубль прибавлял около 2% в парах с долларом и евро,... читать дальше
.23 апреля 2020 года 18:02
ГК "ФИНАМ" подтверждает долгосрочную рекомендует "покупать" для акций Lam Research Corporation, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики "ФИНАМа" констатируют, что несмотря на продолжающуюся пандемию распространение стандарта связи 5G и других новшеств хай-тека неизбежно влечет за... читать дальше
.23 апреля 2020 года 17:23
Покупатели продолжают доминировать на рынке акций РФ в четверг, оптимизм участников торгов поддержало восстановление нефтяных котировок в направлении $22, при этом внешний новостной фон, в том числе ситуация с коронавирусом в китайском Харбине, обуславливают осторожность в действиях инвесторов,... читать дальше
.23 апреля 2020 года 17:00
Розничные инвесторы на рынке акций РФ в настоящее время настроены крайне оптимистично - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 апреля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.23 апреля 2020 года 16:49
Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль активно укреплял свои позиции в четверг. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1640 рублей. Ставки MosPrime составили 6,35% на день, 6,33% на неделю и 6,44% на... читать дальше
.23 апреля 2020 года 16:35
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 16:00 МСК растет на Comex на 0,4%, до $1745,3 за унцию. В среду торги закрылись на отметке $1738,3 за унцию, что представляет рост на 3% к предыдущему дню. "В противоположность перенасыщению на рынке нефти рынок физического золота... читать дальше
.23 апреля 2020 года 16:20
Сжатие спроса и резкое замедление мировой экономики начинают создавать риски депрессии - "ВТБ Капитал"
Сжатие спроса и резкое замедление мировой экономики начинают создавать риски депрессии, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Палата представителей Конгресса США должна утвердить в пятницу ранее одобренный Сенатом новый пакет мер поддержки экономики на сумму 484 млрд долл. Они дополнят программу... читать дальше
.23 апреля 2020 года 16:02
Текущее укрепление рубля неустойчиво, без поддержки нефтяных котировок весьма возможен разворот в обеих валютных парах, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рубль динамично укрепляется к доллару и особенно к евро на фоне падения европейской валюты на внешних рынках, констатирует аналитик... читать дальше
.23 апреля 2020 года 15:54
Москва. 23 апреля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине вслед за нефтью, котировки которой демонстрируют усиленное укрепление второй день подряд после обвала в начале недели. читать дальше
.23 апреля 2020 года 15:40
Аналитики Райффайзенбанка считают, что в целом за текущий год бензин подорожает примерно на уровень инфляции, сообщается в обзоре банка. "По нашим оценкам, основанным на последних недельных данных Росстата, инфляция составила 3% г/г. В структуре роста цен тенденции последних недель сохраняются:... читать дальше
.23 апреля 2020 года 15:23
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой. Кроме того, рейтинг этих бумаг был... читать дальше
.23 апреля 2020 года 15:13
нвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой. Кроме того, рейтинг этих бумаг был понижен до "нейтрально". читать дальше
.23 апреля 2020 года 14:54
Низкая цена нефти и большой потенциал ослабления рубля в настоящее время не влияют на спрос на ОФЗ - Райффайзенбанк
Низкая цена нефти и большой потенциал ослабления рубля в настоящее время, когда нет активности со стороны нерезидентов, не влияют на спрос на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По мнению аналитика банка, основным источником средств для покупок ОФЗ (в условиях текущего фактического оттока... читать дальше
.23 апреля 2020 года 14:28
Julius Baer занимает конструктивную позицию по рынку нефти и ожидает роста котировок Brent выше 30 долл. США за баррель к концу лета, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Хранилища сырой нефти быстро заполняются, а запасы приближаются к предельным значениям, что создает... читать дальше
.23 апреля 2020 года 13:58
ГК "ФИНАМ" рекомендует "держать" акции NextEra Energy, повысив их целевую цену с $240 до $250, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Производитель альтернативной электроэнергии NextEra Energy отчитался о финансовых результатах за первый квартал 2020 года. Выручка... читать дальше
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