Рынок акций в четверг откроется небольшим ростом - "Алор Брокер"

Внешний фон в четверг благоволит продолжению роста рынка акций, по крайней мере, в начале торгового дня, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Американские фьючерсы сумели выбраться из отрицательной области и торгуются в районе закрытия глобальных рынков в среду. Подрастает нефть, вновь ушедшая выше 20 долларов за баррель. В "плюсе" находятся промышленные металлы.

"Поэтому ждем открытия небольшим ростом, а дальше будем смотреть - прогнозировать динамику рынка более чем на час-два сейчас очень трудно", - пишет А. Антонов.