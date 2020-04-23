Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций "Обуви России" до "держать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых непродовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Кирилла Панарина и Марьяны Лазаричевой.

По итогам переоценки для акций ПАО "Обувь России" рекомендация был понижена с "покупать" до "держать". Для акций "Детского мира" была подтверждена рекомендация "покупать", а для бумаг "М.Видео" (MOEX: MVID) - "держать".

Эксперты отмечают существенное давление, которое испытывает непродовольственный ритейл в условиях текущего режима карантина и самоизоляции в России, когда многие розничные сети этого сегмента закрыты. "Мы прогнозируем значительное двузначное падение показателей продаж (год к году) непродуктовых ритейлеров за период действия мер по самоизоляции (в случае "Обуви России" потенциально превышающего 50% в свете наибольшей уязвимости компании). Учитывая также, вероятно, более слабый потребительский спрос и после карантина, непродовольственная розничная торговля, скорее всего, останется под давлением" - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, "мелкие игроки в настоящее время борются за выживание, и многие из них могут вскоре покинуть рынок". При этом крупные игроки с хорошими позициями в онлайн смогут, по мнению экспертов, способствовать консолидации рынка. "Мы полагаем, что, имея устойчивое финансовое положение, "Детский мир" (MOEX: DSKY) и "М.Видео" обладают хорошими шансами для завоевания доли рынка", - пишут они.

"Обувь России", как говорится в обзоре, более уязвима по сравнению с "Детским миром" и "М.Видео", так является небольшим игроком на рынке и обладает достаточно слабыми позициями в онлайн.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Детский мир - 120,00 (текущая цена - 88,78), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена М. Видео - 450,0 (текущая цена - 359,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Обувь России - 42,0 (текущая цена - 29,9), рекомендация - держать.