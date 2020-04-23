Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 23 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о возможном снижении ключевой ставки, полагают аналитики.

Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду на фоне стабилизации цен на нефть после обвала. Улучшению настроений участников рынка также способствовали финансовые результаты ряда компаний, которые оказались лучше прогнозов. Позитивной для рынка также стала новость о том, что Сенат США единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд. Наибольшая часть финансирования, $310 млрд, как ожидается, пойдет на поддержку программы кредитования малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP), деньги в рамках которой закончились на прошлой неделе. Ранее власти выделили на эту программу $350 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны. Это намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью. Трамп также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются на фоне восстановления нефтяных цен. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 1,37%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 МСК вырос на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,41%. Южнокорейский KOSPI к 08:26 МСК прибавил 1,27%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:27 МСК опустился на 0,37%.

В свою очередь цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 9-10% после того, как президент США Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей. "Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $22,19 за баррель, что на 8,93% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 9,94% - до $15,15 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,554 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,752 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 апреля вырос на 0,27% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,29%, поднявшись до 670,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+1,6%), "РЖД-001P-05R" (+1,18%) и "Газпром БО-23" (+1,04%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-1,23%), "МТС-001P-10" (-0,74%) и "МТС-001P-06" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Совкомбанк в ближайшее время проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии БО-П02 объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8% годовых, купоны квартальные. Предусмотрена оферта через полгода. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае 2019 года, разместив выпуск 10-летних бондов БО-П01 объемом 10 млрд рублей по ставке 9% годовых. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.

ООО "Еврофинансы-недвижимость" перенесло выплату по 18-му купону облигаций серии БО-01 на 2 млрд рублей с 24 апреля на 6 мая из-за карантина. В качестве основания для переноса срока выплаты указана "невозможность осуществления данной выплаты ранее указанного срока (06.05.2020) по причине нахождения уполномоченного лица эмитента на самоизоляции". Пятилетние облигации БО-01 объемом 2 млрд рублей были размещены в ноябре 2015 года. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 11% годовых. После оферты в 2018 году ООО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 13-20-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 1,5% годовых. В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций компании.