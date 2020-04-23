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23 апреля 2020 года 09:40

Brent торгуется у $21 за баррель

Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном повышаются. Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5%.

Фондовые индексы США выросли впервые за три дня по итогам торгов в среду на фоне стабилизации цен на нефть после обвала.

Улучшению настроений участников рынка также способствовали финансовые результаты ряда компаний, которые оказались лучше прогнозов.

Позитивной для рынка также стала новость о том, что Сенат США единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд.

Наибольшая часть финансирования, $310 млрд, как ожидается, пойдет на поддержку программы кредитования малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP), деньги в рамках которой закончились на прошлой неделе. Ранее власти выделяли на эту программу $350 млрд.

Программа PPP покрывает расходы небольших компаний, подрядчиков и индивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы, чтобы помочь им выжить в период кризиса.

Акции компаний энергетического сектора существенно укрепились: цена бумаг Halliburton выросла на 10,3%, Diamondback Energy - на 9%, Noble Energy - на 7,8%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны. Это намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью.

Трамп также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Акции Chipotle Mexican Grill подорожали более чем на 12%, поскольку прибыль компании превысила прогнозы.

Акции Texas Instruments выросли на 4,8%. Разработчик и производитель полупроводниковой продукции сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года, но оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Snap Inc. выросла на 36,7%. Владелец приложения Snapchat сообщил о превысившем ожидания росте выручки и количества подписчиков в первом квартале.

Котировки акций Delta Air Lines снизились на 2,7%. Американская авиакомпания отчиталась о получении квартального убытка в первый раз более чем за пять лет из-за негативных последствий пандемии коронавируса для туристической отрасли.

Капитализация Baker Hughes выросла на 1,9%, хотя американская нефтесервисная корпорация в первом квартале зафиксировала чистый убыток на фоне обвала нефтяных цен.

Акции Kimberly-Clark подорожали на 2,4%. Американский производитель потребительских товаров увеличил выручку в первом квартале 2020 года на 8% - до $5 млрд, благодаря резко возросшему спросу на выпускаемую компанией бумажно-гигиеническую продукцию.

Бумаги HCA Healthcare снизились на 0,9%. Одна из крупнейших в США сетей больниц значительно сократила прибыль в первом квартале из-за падения числа пациентов в своих медицинских учреждениях.

Акции Expedia Group повысились на 7,3%. Онлайн-турагентство ведет переговоры о продаже доли инвестиционным компаниям Silver Lake и Apollo Global Management на фоне проблем с бизнесом в связи с запретами на поездки из-за пандемии коронавируса.

Акции AT&T снизились в цене на 1,3%. Результаты американской телекоммуникационной компании в первом квартале 2020 года не оправдали ожиданий аналитиков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, оказавшей негативное влияние на ее медиа-бизнес.

Капитализация L Brands, материнской компании Victoria's Secret, упала на 15,5%. Американский инвестиционный фонд Sycamore Partners собирается отказаться от планов покупки контрольного пакета акций сети магазинов нижнего белья.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 456,94 пункта (1,99%) - до 23475,82 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 62,75 пункта (2,29%), составив 2799,31 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 232,15 пункта (2,81%) - до 8495,38 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном повышаются на фоне восстановления нефтяных цен.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:25 мск поднялся на 1,25%.

Акции рекламной компании Dentsu Group дорожают на 6,2%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 1%. Стоимость автопроизводителя Toyota Motor повышается на 0,8%.

Бумаги производителя электроники Fujitsu дешевеют на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,41%.

Котировки нефтяной CNOOC повышаются на 3,2% на торгах в Гонконге. Стоимость оператора казино Galaxy Entertainment растет на 3,8%.

В то же время производитель компонентов для мобильных устройств Sunny Optical теряет в цене 2,2%, AAC Technologies Holdings - 1,9%.

Южнокорейский KOSPI к 08:26 мск прибавил 1,27%.

Капитализация LG Electronics растет на 1,9%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавляют 0,4% и 2,8% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:27 мск опустился на 0,37%.

Капитализация горнодобывающей BHP увеличилась на 2,6%, Rio Tinto - на 1,1%. Банки Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank теряют в цене по 1,3%.

Цены на нефть растут в четверг, после того как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей. Стоимость июньского фьючерса Brent к 08:34 мск поднялась почти на 13%. Контракт WTI на июнь прибавил около 14%.

По мнению аналитиков ING Пракаша Сакпала и Николаса Мапа, рост цен на нефть, которые ранее обвалились, в некоторой степени поддерживает азиатские фондовые рынки, пишет Associated Press.

"Однако увеличение числа случаев заражения COVID-19 в регионе, скорее всего, сдержит рост фондовых рынков", - отмечают они.

Тем временем, ВВП Южной Кореи в первом квартале текущего года сократился на 1,4% после роста на 1,3% в предыдущем квартале. При этом аналитики прогнозировали более резкое падение показателя - на 1,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Тем не менее темпы сокращения ВВП страны стали рекордными с конца 2008 года.

В Японии августовский индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit, в апреле рухнул до 22,8 пункта с 33,8 в марте, свидетельствуют предварительные данные. Значение показателя снизилось больше, чем во время прошлого финансового кризиса и цунами 2011 года, отмечает Trading Economics.

Предварительное значение промышленного PMI в апреле составило 37,8 пункта против 41,1 пункта в марте. Снижение показателя стало максимальным с апреля 2009 года.

Значение промышленного PMI Австралии, рассчитываемого Commonwealth Bank of Australia и IHS Markit, в апреле упало восьмой месяц подряд. По предварительным данным, оно составило 45,6 пункта по сравнению с 49,7 пункта в марте.

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут, однако, лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск составляет $21,18 за баррель, что на 4% ($0,81) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,2% ($0,72) - до $14,50 за баррель.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.

Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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