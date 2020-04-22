ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Продавать" для обыкновенных акций Polymetal International PLC

Пересмотрев целевые значения после роста стоимости акций Polymetal International PLC и по результатам отчетности, аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Продавать" для обыкновенных акций компании, говорится в комментарии ГК.

"Покупка защитных активов из-за общего падения рынков разогнала стоимость акций Polymetal выше его фундаментальной оценки. Существует риск, что при первых признаках оживления экономики после пика COVID-19 инвесторы сделают переоценку рисков, и это может снизить стоимость акций компании", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Алексей Калачев.

Polymetal занимает второе место среди крупнейших российских производителей золота и первое место по серебру. Рудные запасы компании оцениваются в 25,2 млн унций золотого эквивалента. В 2019 г. Polymetal увеличила производство золота на 8,2% и существенно сократила добычу других металлов. Доля золота в общей выручке компании выросла до 84%, говорится в комментарии "ФИНАМа".

"Однако затраты на производство у компании значительно выше, чем у "Полюса": денежные затраты в 2019 г. составили $655 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты - $866 на унцию золотого эквивалента. Сравнение компании с другими производителями по основным коэффициентам свидетельствует о завышенной оценке капитализации Polymetal", - указывает А. Калачев.