Рубль развернулся вверх к доллару и евро на фоне приостановившей падение нефти

Москва. 22 апреля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; рубль развернулся вверх и умеренно повышается к бивалютной корзине вслед за приостановившей падение нефтью, а также на сигналах увеличения интереса глобальных инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 76,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,25 копейки ниже. Евро стоил 83,2 руб./EUR1, подешевев на 52 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 55,99 копейки - до 79,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 апреля на 75,98 копейки, до 77,0416 руб./$1, и поднял курс евро на 1,0666 рубля, до 83,6826 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после снижения на старте торгов рубль развернулся вверх и днем в среду демонстрирует умеренное повышение к доллару и евро. Позитивное влияние на котировки нацвалюты оказывают улучшение аппетита мировых инвесторов к рисковым активам и некоторая стабилизация на рынке нефти. Большинство мировых площадок демонстрирует умеренное коррекционное восстановление после существенного падения по итогам торгов в начале недели.

ОПЕК на своей странице в Twitter сообщил, что несколько министров стран ОПЕК+ во вторник провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти".

При этом, как сообщают арабские СМИ, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ в этой видеоконференции не участвовали.

По информации СМИ, участники совещания обсудили вопрос о немедленном сокращении добычи нефти, не дожидаясь 1 мая. О конкретных договоренностях не сообщается.

Тем временем, президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дал указания главам министерства финансов и министерства энергетики разработать план поддержки нефтяных компаний США.

"Мы никогда не подведем великую нефтегазовую промышленность США. Я поручил министру энергетики и министру финансов составить план, который сделает доступными средства, чтобы эти важнейшие компании, рабочие места были в безопасности в будущем", - написал он в своем Twitter.

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, при этом Brent отыграла падение, наблюдавшееся ранее в ходе торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,86% - до $19,69 за баррель. В ходе торгов его цена опускалась до $15,96 за баррель, минимума с июня 1999 года, пишет Trading Economics.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,68% - до $11,26 за баррель.

В среду трейдеры ожидают публикации данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 апреля, выросли на 13,2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, а дистиллятов - на 7,6 млн баррелей.

Аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 12,9 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 5,7 млн баррелей, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

"На текущей неделе цена нефти и аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов продолжат определять динамику рублевых активов. Наблюдавшееся ослабление вряд ли станет ограничивающим фактором для ЦБ, который скорее всего снизит ставку на заседании в пятницу, но может повлиять на масштаб движения - большинство опрошенных Reuters аналитиков на данный момент прогнозируют снижение сразу на 50 б.п., но на наш взгляд, регулятор будет консервативен и снизит ставку на 25 б.п. до 5,75%, что не окажет выраженного влияния на валютный рынок", - пишут аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Настроения на нефтяном рынке остаются крайне негативными, поэтому риски для российской валюты по-прежнему смещены в сторону ослабления. Внутренние факторы поддержки (приближение пика налоговых платежей и очередные еженедельные размещения ОФЗ) не позволяют компенсировать негативное влияние на рубль от снижения цен на нефть. В условиях продолжающегося снижения цен на нефть в понедельник Банк России увеличил объем ежедневных продаж валюты на валютном рынке до $225 млн в день. Данные операции позволяют несколько сгладить давление на рубль от снижения цен на нефть, но также не могут его полностью компенсировать", - отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

"С 9 апреля рубль подешевел к доллару США на 7%, до 77,54 руб., нефть марки Brent - на 51,5%, до $18,66. Рубль ослабился несильно. Его поддерживают продажами валюты компании-экспортеры и ЦБ. Экспортеры продают валютную выручку в рамках налогового периода, а ЦБ - в рамках бюджетного правила. В среднем объем продажи валюты составляет около 13 млрд рублей в день. На прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 66,4 млрд рублей", - подчеркивает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

ЦБ РФ 20 апреля продал валюту на 16,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.

17 и 16 апреля ЦБ РФ продал валюту на 14,8 млрд рублей в день. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 6,35% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 6,41% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 6,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 6,63% годовых.