Инвесторы предвосхищают восстановление экономической активности - "БКС Брокер"

Бурный рост российского рынка акций в среду отчасти связан с переменой настроений на внешних площадках. Инвесторы предъявляют спрос на рисковые активы на фоне смягчения карантинных мер в ряде стран, в частности, в Европе и США. Ожидается начало активного процесса восстановления экономической активности в ближайшие недели. Конгресс США одобрил очередной пакет экономической помощи на $500 млрд. Еще одна порция ликвидности в той или иной степени привела к оживлению азиатских и европейских рынков акций, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов.

По его мнению, рост российского рынка акций также можно объяснить спекулятивными настроениями. Ситуация на рынке углеводородов все еще остается очень сложной. Спрос катастрофически упал (на 15-20 млн б/с), хранилищ надолго не хватит, а место в них подорожало уже сейчас. Участники сделки ОПЕК+ пока не планируют экстренных мер поддержки рынка и будут дожидаться начала действия сделки в мае.

Даже в случае частичного "открытия" мировой экономики в эту и следующую неделю спрос на нефть и газ будет оставаться ниже предложения. Несмотря на это, спекулятивные настроения на рынках вывели акции нефтегазового сектора РФ в существенный "плюс", в лидерах роста - акции "Татнефти" (MOEX: TATN), "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Покупка нефтяного сектора РФ сейчас не вполне оправдана, однако бумаги входят в глобальные индексы на РФ с высокой долей, поэтому могут демонстрировать подобную краткосрочную, спекулятивную динамику, считает собеседник "Интерфакса".

По словам Карпова, чуть меньшим спросом в среду пользуется сектор металлургии. Вероятно, инвесторы полагают, что после снятия карантинных мер в большинстве экономик строительная активность будет восстанавливаться медленнее транспортного сообщения. Среди металлургов можно отметить взлетевшие на 10% акции "Мечела" на фоне сообщений о закрытии сделки по продаже 51% Эльгинского угольного месторождения. В итоге компания погасит существенную часть долга перед кредиторами (89 млрд рублей), сократив долг на 30%. В ответ Газпромбанк (MOEX: GZPR) согласился реструктурировать оставшуюся часть задолженности.

Долговая нагрузка "Мечела" была самым слабым местом компании, и сейчас ситуация несколько улучшится. Однако "Эльгауголь" был одним из немногих перспективных активов компании, и теперь не вполне ясно, как "Мечел" (MOEX: MTLR) собирается дальше сокращать долг.

Кроме "Мечела" растут акции "Полиметалла" (MOEX: POLY) и "Полюса" (MOEX: PLZL) на фоне роста драгметаллов из-за очередных мер поддержки американских властей, что фактически увеличивает денежную массу M2 в экономике. Цены на золото чувствительны к этому параметру и к инфляционным тенденциям, которые пока еще не проявились. Ускорение инфляции в США возможно на выходе из карантина, что может даже привести к обновлению золотом исторических максимумов в районе $1920 за унцию. Впрочем, это перспектива не ближайшего времени. В четверг "Полюс" представит операционные результаты за первый квартал, ожидается производство примерно 600 тыс. унций. Превышение этих цифр на 10-15% может послужить дополнительным драйвером для роста акций.

По оценке Карпова, с учетом того, что негативные последствия в экономике РФ от сдерживания распространения коронавируса остаются актуальными, индекс РТС может найти сопротивление в районе 1050 пунктов. Целью снижения на ближайшие пару дней может стать поддержка вблизи 1000 пунктов, далее - 985 пунктов.

На рынке нефти пока нет ничего определенно позитивного. В связи с этим ослабление рубля может поддержать индекс МосБиржи. Если ему удастся закрепиться выше 2555 пунктов, индикатор может дойти до 2600 пунктов. Но в целом взгляд на рынок остается негативным, и еще одна проверка на прочность уровня 2430 пунктов в ближайшие дни вполне возможна, считает представитель "БКС Брокер".