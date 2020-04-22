Возможный buy back Globaltrans поддержит котировки его GDR - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что возможный выкуп до 5% акционерного капитала должен поддержать котировки Globaltrans, при этом компания в состоянии его провести, учитывая низкую долговую нагрузку, говорится в обзоре.

Намерение Globaltrans, по мнению аналитика "БКС Глобал Маркетс" Анастасии Егазарян, выглядит логично, если принять во внимание недавнюю динамику котировок и высокую дивдоходность.

Как сообщалось, совет директоров Globaltrans созвал на 12 мая внеочередное собрание акционеров, чтобы они приняли решение по программе обратного выкупа до 5% акционерного капитала компании.

"В нынешней ситуации в некоторых случаях выкуп GDR (соответствуют одной акции. - ИФ.) может более соответствовать нашим критериям доходности, чем инвестиции в расширение парка подвижного состава. Программа выкупа позволит компании использовать эти возникающие на рынке возможности в случае их появления. При принятии решения обязательно будут учитываться внешняя конъюнктура и финансовое положение группы", - отметил Мальцев. - Срок программы выкупа GDR - год. Если акционеры ее одобрят, о ее начале "будет объявлено дополнительно".

"Выкуп будет осуществляться в соответствии с установленными условиями обращения, с учетом ограничений цены, сроков и объемов и может осуществляться в несколько этапов", - отмечает Globaltrans. Компания может назначить третье лицо для реализации программы buyback в качестве агента или независимо от нее.

Группа "продолжает отдавать приоритет возврату свободного капитала своим акционерам в форме дивидендов", добавил Мальцев.

У Globaltrans высокий денежный поток и низкая долговая нагрузка, в связи с чем она регулярно выплачивает дивиденды. В частности, компания уже заявила, что собирается выплатить в 2020 году промежуточные дивиденды в сумме около 8,3 млрд руб.

По действующему законодательству выкупленные GDR могут находиться на балансе компании не более двух лет, говорится в сообщении. Сейчас у Globaltrans нет казначейских акций.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. По состоянию на конец 2019 года в парке группы было более 70 700 единиц подвижного состава (в основном - полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).