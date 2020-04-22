Sova Capital снизила оценку акций Яндекса и GDR Mail.ru почти в 1,3 раза, сохранив для них рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозные цены акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с учетом сильного давления, которое испытывает интернет-реклама в связи со вспышкой COVID-19, и ухудшения макроэкономических прогнозов, сообщается в обзоре ИК.

Так, для акций "Яндекса" прогнозная стоимость была снижена на 21% - с $52,2 до $41,4 за штуку, а для GDR Mail.ru на 22% - с $27,5 до $21,4 за штуку.

Рекомендация "покупать" для бумаг компаний была оставлена без изменения. Аналитики сохраняют оптимизм в отношении российских интернет-компаний в долгосрочной перспективе, однако смотрят на них с осторожностью на краткосрочном горизонте (ожидания консенсуса еще не полностью скорректировались в сторону понижения).

Эксперты Sova Capital ожидают роста рынка интернет-рекламы в 2020 году всего на 2% г/г против старого прогноза в 16% г/г, заявленного в базовом сценарии.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Яндекс - 41,4 (текущая цена - 34,02), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Mail.ru - 21,4 (текущая цена - 15,58), рекомендация - покупать.