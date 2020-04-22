Котировки нефти к концу лета должны вернуться к уровням выше 30 долл. США за баррель - Julius Baer

Паника на фьючерсном рынке, похоже, оказывает исключительно сильное давление на цены по контрактам с приближающимися сроками исполнения, что моментально отрывает динамику цен от фундаментальных факторов, говорится в комментарии Julius Baer. "Краткосрочные прогнозы находятся под влиянием сильной неопределенности, и мы придерживаемся нейтральной позиции по нефти. Тем не менее, мы сохраняем уверенность, что в долгосрочной перспективе цены на нефть восстановятся и к концу лета вернутся к уровням выше 30 долл. США за баррель", - отмечает эксперт банка Норберт Рюкер.

Полная картина происходившего в понедельник падения котировок станет видна лишь со временем, полагает Норберт Рюкер, однако на данный момент короткий период отрицательных цен на нефть выглядит как временный сбой, вызванный сочетанием факторов, включая подошедшие сроки исполнения контрактов и физические поставки, а также быстрое заполнение хранилищ в торговом хабе, где все оставшиеся свободными объемы оказались забронированы. Это событие напомнило эксперту о том факте, что единой цены на нефть не существует, и разные котировки отражают ситуацию в различных региональных торговых хабах, а также различные сроки исполнения контрактов.

"Предпочтительным ориентиром для нас являются цены на нефть марки Brent, с учетом фактора стабильности, который обеспечивают поставки по морю, - указывает эксперт Julius Baer. - Денежные потоки на фьючерсном рынке вызывают отклонения от фундаментально обоснованных уровней котировок, особенно если игроков мотивируют не фундаментальные факторы, а излишний оптимизм или излишний пессимизм. Так же как геополитические опасения вызвали рост цен на нефть в начале года, давление на котировки по контрактам с исполнением в июне в последние пару дней в основном вызвано панической распродажей инвесторами. Индексные инвестиции отличаются методологией, то есть тем, как и когда принимается решение об открытии и закрытии позиций. Некоторые индексы уже инвестируют в контракты с исполнением позже июня, другие нет".

По мнению Норберта Рюкера, практически с полной уверенностью можно сказать, что индексы не являлись причиной, вызвавшей сбой на рынке в понедельник. Они действительно являются инструментом, который в настоящее время способствует реализации паники и давления на котировки, однако они также позволяют нефтепроизводителям хеджировать свои риски, особенно в сланцевом бизнесе, обеспечивая частичную защиту денежных потоков и, таким образом, выступая в роли спасательного круга для этих компаний. "Учитывая высокую неопределенность, которая влияет на краткосрочные прогнозы, мы придерживаемся нейтральной позиции по рынку нефти, однако ожидаем восстановления цен в долгосрочной перспективе", - резюмирует эксперт Julius Baer.