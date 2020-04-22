ОФЗ утратили привлекательность в сравнении с валютными бондами - Райффайзенбанк

ОФЗ утратили привлекательность в сравнении с ключевой ставкой и долларовыми евробондами РФ, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Как считает аналитик банка Денис Порывай, основными покупателями госдолга являются локальные банки, для которых важен размер премии к ставке RUONIA (сейчас по ОФЗ 26229 она является отрицательной к текущей ставке и всего +46 б.п. к ожидаемой после заседания в апреле), которая, скорее всего, будет находиться большую часть времени вблизи ключевой ставки из-за оттока рублевой ликвидности из банковского сектора (в основном вследствие продаж валюты ЦБ РФ и оттока в наличность).

"Мы считаем, что произошедшее ралли убрало весь интерес из ОФЗ-ПД (спред к ключевой ставке не покрывает рыночный риск), аукционы могут представлять интерес лишь для получения премии (минимум 10 б.п. по доходности). ОФЗ-ПК проигрывают КОБР и могут быть интересны лишь с существенным ценовым дисконтом к номиналу. Лучшей альтернативой являются долларовые евробонды РФ (за счет еще не реализовавшегося ослабления рубля они принесут большую рублевую доходность)", - отмечает эксперт Райффайзенбанк.