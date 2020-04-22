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22 апреля 2020 года 11:45

Рынок акций РФ после негативного старта начал корректироваться вместе с Европой, индекс МосБиржа отыграл 2500п

Москва. 22 апреля. Рынок акций РФ после негативного открытия в среду стал корректироваться вместе с Европой и фондовыми фьючерсами в США, также отскоку способствуют попытки стабилизации нефти после обвала (фьючерсы отошли от утренних минимумов); индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 2500 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2516,34 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1031,28 пункта (+1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 76,9 рубля (-0,19 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+3,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%).

В минусе остаются акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%).

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, апрельский провал спроса на нефть уже обеспечил опережающую загрузку нефтехранилищ. Соответственно, мало кто готов брать на себя ответственность по закупкам новой нефти, хотя ее отдают за бесценок, а накануне WTI можно было вовсе купить с прибылью $40. Ближний контракт Brent также оказался в схожей ситуации, хотя до отрицательных значений еще далеко. С мая ситуация на рынке нефти начнет восстанавливаться за счет возвращения спроса и ограничений на добычу, и отрицательные значения по контрактам WTI забудут, как страшный сон.

Каждая новая неделя на американском рынке связана с объявлением об очередных программах помощи, однако этих программ оказывается недостаточно. Трамп поручил министру финансов разработать план помощи нефтяной индустрии, которая впервые в истории столкнулась с отрицательными котировками нефти. Слабость нефти может означать ухудшение перспектив экспорта товаров в страны, которые эту нефть добывают. Соответственно, цена на нефть - это не только расходы потребителей топлива, но и доходы производителей товаров.

Власти Техаса попробовали договориться с производителями нефти о добровольном сокращении, но получили отказ. Однако и в Комиссии по железным дорогам, которая также занимается регулированием нефтедобывающей отрасли, пока не готовы к административным ограничениям, опасаясь судебных претензий со стороны компаний. Решение было отложено до 5 мая, пока генеральный прокурор штата не выскажет свое мнение по данному вопросу. Впрочем, даже в случае принятия решения потребуется от нескольких дней до недель для снижения производства на 1 млн баррелей, отмечает аналитик.

Упорство в сохранении прежних объемов добычи приведет лишь к тому, что она сократится, но уже по техническим и финансовым причинам. Упрямство по данному вопросу грозит лишь финансовыми потерями, а для многих компаний - ростом вероятности безнадежного банкротства. В Оклахоме и Северной Дакоте также рассматривают варианты ограничения производства, но уже очевидно, что реакция американской стороны оказалась даже медленней, чем реакция ОПЕК+. Если Вашингтон запустит программу поддержки нефтяной индустрии, то какие-либо ценовые войны теряют всякий смысл. Для рынка нефти будет иметь значение лишь объем инвестиций и эффективность производства, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, новости о принятии Сенатом нового пакета поддержки экономики США в размере почти $500 млрд (суммарные стимулирующие меры правительства уже составляют $3 трлн) не смогли особо изменить настроения участников рынка.

Тем не менее, из умеренно-позитивных новостей на рынке присутствуют ожидания постепенного снятия карантина в Европе, где замедляется ежедневное число зараженных коронавирусом. Также шесть штатов в США заявили о готовности в скором времени возобновить работу. С другой стороны, растут и опасения, что раннее снятие ограничительных мер способно привести к повторной вспышке эпидемии. В конце текущей недели участников рынков ждет порция макроэкономической статистики, которая может способствовать дальнейшему ухудшению рыночных настроений.

Индекс МосБиржи на фоне попыток внешней стабилизации отскочил выше 2500 пунктов и отыграл откат вторника. Однако этот коррекционный отскок может оказаться кратковременным, и если на внешних площадках негативные тенденции возобладают, то вероятно продолжение движения индекса МосБиржи в направлении 2400 пунктов, считает эксперт.

Начальник инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба полагает, что производителям нефти стоит расширить недавнее соглашение об ограничении добычи.

Выводы для рынка нефти неутешительные, поскольку ситуация с резким падением цен в "минус" может повториться в любом следующем контракте, покупателей в ближайшие месяцы (до момента восстановления экономики) будет меньше. Возможно, ОПЕК+, как и другим производителям, стоит "расширить" и "углубить" недавнее соглашение о сокращении добычи.

Вторым вариантом "спасения" для нефти может стать более быстрый отказ от ряда ограничений, связанных с коронавирусом, и оперативный перезапуск экономики, на чем многие настаивают. Но здесь присутствует очевидный риск - возможность второй волны пандемии. Тем более что первая волна еще не закончилась.

На российском рынке акций падение прекратилось, но это затишье довольно обманчиво. Российские компании поочередно отказываются от выплаты дивидендов в текущем году или снижают их, что, как правило, может негативно восприниматься инвесторами. В такой ситуации можно сохранять открытые позиции, но новые покупать вряд ли пока стоит, считает Журба.

В США индексы во вторник снизились на 2,7-3,5% на фоне обвала цен на нефть WTI. По итогам двух дней падения индикатор Dow Jones потерял более 1200 пунктов. Июньский фьючерс WTI к закрытию торгов подешевел более чем на 43%. Стоимость контракта WTI на май, который истек во вторник, накануне упала и впервые в истории оказалась отрицательной.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дал указания главам министерства финансов и министерства энергетики разработать план поддержки нефтяных компаний США.

Сенат во вторник принял законопроект о новом пакете поддержки малого бизнеса и больниц объемом $484 млрд. Большую часть средств ($320 млрд) планируется направить на программу займов для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии. Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже в четверг.

В ночь на среду Трамп заявил, что в США 20 штатов уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса, либо находятся на фазе планирования безопасного перезапуска экономики в самом ближайшем будущем.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), но "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 1%).

Нефть делает попытки отскока от многолетних минимумов; цена Brent находится на $1,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $17,38 за баррель (-10,1% и -25,4% во вторник), июньская цена WTI - $11,4 за баррель (-1,5%, хотя утром падение достигало 10%).

Развал нефтяного рынка показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это ведет к бегству инвесторов от риска.

Ситуация на рынке делает более вероятным введение президентом Трампом пошлин на импорт нефти, сказал Wall Street Journal бывший советник Белого дома Боб МакНэлли.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+7,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,6% и +29,8% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,5%), акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,5 млрд рублей (из них 3,068 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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