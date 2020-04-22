Риски для рубля остаются смещенными в сторону ослабления на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок - "Нордеа банк"

Рубль остается под давлением на фоне падения цен на нефть - на старте торгов в среду российская валюта находится вблизи отметки 77 в паре с долларом и 83,7 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа банка". Настроения на нефтяном рынке остаются крайне негативными, поэтому риски для российской валюты по-прежнему смещены в сторону ослабления.

"Внутренние факторы поддержки (приближение пика налоговых платежей и предстоящие сегодня очередные еженедельные размещения ОФЗ) не позволяют компенсировать негативное влияние на рубль от снижения цен на нефть, - отмечают аналитики банка. - В условиях продолжающегося снижения цен на нефть в понедельник Банк России увеличил объем ежедневных продаж валюты на валютном рынке до 225 млн. долл. в день. Данные операции позволяют несколько сгладить давление на рубль от снижения цен на нефть, но также не могут его полностью компенсировать".

Несмотря на сложную ситуацию на нефтяном рынке, в среду Минфин проведет очередные еженедельные аукционы по размещению ОФЗ (бумаги с погашением в 2024 и 2025 году). Росстат опубликует сегодня данные по промышленному производству по итогам марта. Статистика может начать фиксировать спад в промышленности в годовом выражении.