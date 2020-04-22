Возможен рост валютной пары выше 80 руб./долл. - ИК "Фридом Финанс"

Если публикуемые в среду данные по запасам нефти в США покажут еще большее сокращение свободных емкостей, Brent и российская Urals продолжат падение, и реакция рубля будет соответствующей - возможен рост выше 80 в паре USD/RUB, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Цена на нефть продолжила падение - контракт с поставкой в июне торгуется около $10 за баррель, что в 4-6 раз ниже ее производственной себестоимости, - отмечает Г. Ващенко. - Стоимость сорта Brent ниже $20 за баррель - это меньше, чем до заседания ОПЕК+, поводом для которого стало падение цены на нефть. Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти в США, они могут показать еще большее сокращение свободных емкостей, и в этом случае контракт с поставкой в июне может также уйти на отрицательную территорию. На этом фоне продолжит падение и Brent, а также российская Urals, хотя расчетные контракты, скорее всего, не уйдут на отрицательную территорию. Реакция рубля будет соответствующей - возможен рост выше 80 в паре USD/RUB".