Заседание по денежно-кредитной политике центробанка Турции будет в среду в центре внимания инвесторов - "ВТБ Капитал"

Заседание по денежно-кредитной политике центробанка Турции будет в среду в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают, что фьючерсы Brent на ближайший месяц торговались во вторник в рамках общей тенденции, отступив на 24%, минимума за 21 год. Между тем представители стран-участниц соглашения ОПЕК+ обсудили ситуацию на рынке нефти в ходе внеплановой телеконференции, а нефтяной регулятор Техаса отложил решение вопроса о введении квот на добычу в штате. В то же время Сенат США вчера одобрил пакет мер поддержки на 484 млрд долл., включая 320 млрд долл. на программу сохранения рабочих мест в секторе малого и среднего бизнесов.

Вышедшие во вторник макроэкономические данные оставили неоднозначное впечатление. В США индекс активности в непроизводственном секторе ФРБ Филадельфии упал до исторического минимума в минус 82,5. Более обнадеживающие новости принес индекс экономических ожиданий ZEW в Германии, составивший 28,2 против ожидавшихся минус 42, что указывает на оптимизм относительно восстановления экономической активности в стране в ближайшие месяцы.

"В среду в центре внимания инвесторов будет заседание по денежно-кредитной политике центробанка Турции. Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки на 50 бп. Стоит отметить, что в рамках незапланированного заседания центральный банк Мексики снизил вчера ключевую ставку на 50 бп, до трехлетнего минимума на уровне 6%, ссылаясь на растущие риски для экономики", - указывают специалисты "ВТБ Капитала".