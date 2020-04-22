Масштабные продажи от ЦБ будут сдерживать рубль в диапазоне 78-80 за доллар - ITI Capital

Масштабные продажи от ЦБ будут сдерживать рубль в диапазоне 78-80 за доллар, говорится в комментарии ITI Capital.

Российский рубль ослаб к доллару до 77,07 из-за обвала нефтяных котировок, констатируют аналитики ITI Capital. При текущих нефтяных ценах объем интервенций ЦБ может удвоится с текущих $170 млн до $250-300 млн в день, так как цена нефти марки Urals уже опустилась ниже критического минимума в $15/барр., при котором с нефтегазовых компаний не взимается НДПИ, а нефтегазовая выручка от экспорта падает на $6 млрд в месяц.

"По нашим оценкам, при такой нефти рубль будет торговаться выше 82 за доллар, но масштабные продажи от ЦБ будут сдерживать его в диапазоне 78-80", - указывают в ITI Capital.