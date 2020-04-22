Индекс Мосбиржи в среду, скорее всего, продолжит коррекционное движение в направлении 2400 п. - Промсвязьбанк

Наиболее вероятно, что на торгах среды индекс Мосбиржи при усилении негативных тенденций продолжит коррекционное движение в направлении 2400 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова. При отсутствии ухудшения ситуации на нефтяном рынке на волне умеренно позитивной динамики внешних площадок Индекс Мосбиржи может предпринять попытку отыграть часть потерь и приблизиться к району 2500 пунктов, полагает эксперт.

На взгляд аналитика банка, из умеренно-позитивных новостей на рынке присутствуют ожидания постепенного снятия карантина в Европе, где замедляется ежедневное число зараженных коронавирусом. Также шесть штатов в США заявили о готовности в скором времени возобновить работу. С другой стороны, растут и опасения, что раннее снятие ограничительных мер способно привести к повторной вспышке эпидемии. роман Антонов отметил также, что в конце текущей недели участников рынков ждет порция макроэкономической статистики, которая может способствовать дальнейшему ухудшению рыночных настроений.

Индекс Мосбиржи во вторник ушел ниже уровня в 2500 пунктов и по итогам торгов потерял 1,5%. В среду азиатские рынки двигаются разнонаправленно, снижается Япония, индексы в Корее и Китае растут. В зеленой зоне в небольшом плюсе торгуются фьючерсы на американский и европейский рынки. В отсутствие важной макроэкономической статистики ситуацию на фондовых рынках, скорее всего, будет определять динамика нефтяных котировок, полагает аналитик Промсвязьбанка.