Вряд ли Банк России сумеет удержать рубль от очередного падения - "Алор Брокер"

Вряд ли Банк России сумеет удержать рубль от очередного падения даже за счет увеличенного объема валютных вливаний, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. На рынке Форекс курс рубля уже преодолел отметку 77, и теперь остановку стоит ждать в районе 80 - это сильное сопротивление по паре доллар-рубль, отмечает он.

"В таких условиях совсем не исключено, что регулятор в нынешнюю пятницу не будет снижать ставку из-за рисков дальнейшего падения рубля. При таком сценарии стоит ждать волны распродаж в ОФЗ, в цены которых уже заложено снижение ставки", - пишет в своем комментарии А. Антонов.