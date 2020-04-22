Упавшая нефть не оставляет шансов индексу Мосбиржи - "Алор Брокер"

Упавшая нефть не оставляет шансов индексу Мосбиржи, открытие торгов по нему в среду пройдет в "минусе", говорится в комментарии "Алор Брокер".

Падение нефти во многом привело к снижению во вторник американского рынка на 3%. Похоже, что на мировых площадках начинается вторая волна распродаж, которая затрагивает также промышленные и драгоценные металлы, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Удивительно, но на таком фоне индекс Мосбиржи выглядел во вторник очень достойно, потеряв по итогам дня лишь 1,5%. Причем мы не увидели обвала в нефтяных бумагах. Возможно, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" просто увеличили объем выкупа своих акций с рынка.

Частично бумаги экспортеров поддерживались и падающим рублем. В среду американские фьючерсы подрастают на полпроцента, но в качестве индикатора движения отечественный рынок все-таки будет больше ориентироваться на нефть, нынешние цены на которую сулят экономике России жесточайший кризис. Так что ждем открытия индекса Мосбиржи вниз", - пишет А. Антонов.