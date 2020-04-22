Ближайшей точкой притяжения для индекса Мосбиржи вполне может стать уровень 2400 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Ближайшей точкой притяжения для индекса Мосбиржи вполне может стать уровень 2400 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом в пределах 2,5-4,5%, в диапазоне 2375-2425 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2360, 2350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2480 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сильную утреннюю просадку стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации. Ближайшей точкой притяжения для указанного индекса вполне может послужить ближайший значимый уровень 2400 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных котировок. Соответственно, отмечает В. Манжос, среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск).