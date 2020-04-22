Рубль в среду утром продолжит слабеть - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк ожидает в начале торгов среды подъема пары доллар/рубль выше 77,5 рубля, сообщается в комментарии банка.

Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте в среду, станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает более чем на 15%, отступив ниже 17 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных поводов к направленному движению в рубле, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Сдерживать снижение российской валюты будут продажи иностранной валюты со стороны Центробанка, а также подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, что увеличит спрос на рублевую ликвидность, отмечает эксперт.

"Учитывая это, в начале торгов ожидаем подъема пары доллар/рубль выше 77,5 рубля. В дальнейшем в случае ухудшения аппетита к рисковым активам американская валюта продолжит восходящую динамику и сделает еще один шаг к верхней границе диапазона 75-80 рублей", - пишет в своем комментарии Б. Зварич.