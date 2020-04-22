Чтобы снова вернуться к роста, индексу Мосбиржи необходимо закрепиться над 2500 пунктами - ГК "ФИНАМ"

Чтобы снова вернуться на траекторию роста, индексу Мосбиржи необходимо закрепиться над уровнем 2500 пунктов, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Аналитики отмечают, что во вторник негативные настроения на российском рынке акций были обусловлены очередным падением нефтяных котировок и возобновившимся снижением на биржах Старого и Нового Света. На данном этапе цены на нефть продолжает находятся под давлением резко упавшего мирового спроса на энергоносители и спекулятивной игры на понижение в производных инструментах на нефть. Во вторник цена фьючерсного контракта Brent опускалась ниже отметки $18 за баррель, потеряв свыше 25% своей стоимости.

"Однако панических распродаж в сегменте "голубых фишек" не наблюдалось, что говорит о том, что, по всей видимости, игроки рассчитывают на скорое окончание паники на сырьевых площадках. Однако для того чтобы снова вернуться на траекторию роста, индексу Мосбиржи необходимо закрепиться над уровнем 2500 пунктов", - указывает специалист компании Сергей Дроздов.