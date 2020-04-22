Утренние прогнозы: выход в "минус"

В среду утром рынок акцйи РФ, по мнению аналитиков, откроется в "минусе", отыгрывая падение цен на нефть.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду американские фьючерсы подрастают на полпроцента, но в качестве индикатора движения отечественный рынок все-таки будет больше ориентироваться на нефть, нынешние цены на которую сулят экономике России жесточайший кризис. Так что ждем открытия индекса Мосбиржи вниз".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом в пределах 2,5-4,5%, в диапазоне 2375-2425 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2360, 2350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2480 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сильную утреннюю просадку стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации. Ближайшей точкой притяжения для указанного индекса вполне может послужить ближайший значимый уровень 2400 пунктов".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем негативную динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. Ориентир - 2400-2450 пунктов по индексу Мосбиржи".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы могут выйти в "минус", продолжая испытывать давление со стороны нефтяных площадок. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2550 пунктов".