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22 апреля 2020 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы США во вторник снизились второй день подряд на фоне обвала цен на нефть WTI. Июньский фьючерс на WTI к закрытию торгов потерял в цене более 43%. Стоимость контракта WTI на май, который истек во вторник, днем ранее упала и впервые в истории оказалась отрицательной. По итогам двух дней падения фондовый индикатор Dow Jones потерял более 1200 пунктов.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дал указания главам министерства финансов и министерства энергетики разработать план поддержки нефтяных компаний США. "Мы никогда не подведем великую нефтегазовую промышленность США. Я поручил министру энергетики и министру финансов составить план, который сделает доступными средства, чтобы эти важнейшие компании, рабочие места были в безопасности в будущем", - написал он в своем "Твиттере". Тем временем, Сенат США во вторник принял законопроект о новом пакете поддержки малого бизнеса и больниц объемом $484 млрд. Большую часть средств ($320 млрд) планируется направить на программу займов для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии. Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже в четверг.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно снижаются на фоне продолжающегося падения нефтяных цен. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 0,79%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:18 МСК вырос на 0,08%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,31%. Южнокорейский KOSPI к 08:14 МСК опустился на 0,45%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:14 МСК снизился на 0,16%.

Управляющий Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу во вторник заявил, что экономика Австралии в первом полугодии может упасть максимальными темпами со времен Великой депрессии. Лоу подчеркнул, что в настоящий момент сложно точно оценить масштабы падения, однако RBA ожидает сокращения ВВП примерно на 10% в первом полугодии. При этом основной спад придется на второй квартал. Уровень безработицы к июню может вырасти до 10%. По словам Лоу, темпы роста были бы выше без программы государственного субсидирования зарплат.

В свою очередь рынок нефти продолжает в среду хаотичные конвульсии на фоне разрушающегося спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья: фьючерсы на WTI, начав сессию с роста на 10%, затем перешли к снижению. Развал нефтяного рынка показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это ведет к бегству инвесторов от риска. Июньский контракт на WTI торгуется в 9:20 МСК на уровне $11,03 за баррель, подешевев на 4,67%. Июньский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел к этому моменту на 11,85% - до $17,04 за баррель.

Коллапс нефтяного рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции. Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась более чем на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,476 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,778 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 апреля снизился на 0,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,16%, опустившись до 668,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (-1,96%), "Транснефть-001P-08" (-0,95%) и "РЖД-001P-05R" (-0,86%), а в лидерах роста - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,49%), "РЖД-001P-17R" (+0,94%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,81%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) полностью разместило 15-летние облигации серии 001P-10 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 13 апреля. Ставка купона установлена на уровне 6,9% годовых.

МКХ "Еврохим" полностью разместила 5-летние облигации серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 13 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,21% годовых. Компания проводила премаркетинг двух выпусков облигаций серий БО-001P-07 и БО-001P-08 первоначальным номинальным объемом по 10 млрд рублей каждая. Сбор заявок на облигации БО-001P-07 прошел 10 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых. Техразмещение серии БО-001P-07 состоялось 16 апреля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) полностью разместил облигации серии 001Р-06 на 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 9 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 0,51% выпуска инвестиционных ИОС-USDRUB_C-KO-365d-001Р-240R на 15 млн рублей номинальным объемом 3 млрд рублей. Данный выпуск гасится в апреле 2021 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона по нему установлена на уровне 1% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 11,4% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-61 на 342,037 млн рублей и 8,2% бондов серии Б-1-57 на 82,039 млн рублей. Сбор заявок на выпуски проходил с 30 марта по 10 апреля. Номинальный объем серии Б-1-61 - 3 млрд рублей, серии Б-1-57 - 1 млрд рублей. Срок обращения обоих займов - 3 года. Ставка 1-го купона по займам установлена на уровне 0,01% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 9,25% годовых. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Ставка текущего купона составляет 10,25% годовых. Ставка 6-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 5-70-го квартальных купонов облигаций серии БО-06 на уровне 0,01% годовых. Выпуск номинальным объемом 25 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года по ставке 12,94% годовых. Заем неоднократно реструктуризировался. Согласно соглашению о последней новации, ставка текущего купона составляет 12,14% годовых (продолжительность данного купонного периода - с 27 октября 2017 по 24 апреля 2020 года), дата выплаты купона - 24 апреля, а 28 апреля по выпуску предстоит исполнение оферты. Дата погашения выпуска - октябрь 2036 года. На прошлой неделе компания допустила техдефолт по выплате купона и исполнению оферты облигаций серии БО-04. Причиной неисполнения обязательств стало "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 65,5% от номинала. Сбор заявок на приобретение прошел с 10 по 17 апреля. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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