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22 апреля 2020 года 09:37

Brent торгуется ниже $17 за баррель

Фондовые индексы США во вторник снизились. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно снижаются. Рынок нефти продолжает в среду хаотичные конвульсии.

Фондовые индексы США во вторник снизились второй день подряд на фоне обвала цен на нефть WTI.

Июньский фьючерс WTI к закрытию торгов потерял в цене более 43%. Стоимость контракта WTI на май, который истек во вторник, накануне упала и впервые в истории оказалась отрицательной.

По итогам двух дней падения индикатор Dow Jones потерял более 1200 пунктов.

Падение стоимости WTI является показателем "масштаба резкого падения мировой экономической активности", отмечает аналитик Fundstrat Global Adivsors Том Ли, которого цитирует CNBC.

"Ситуация не изменится, пока западные страны и штаты США не возобновят экономическую активность. Однако они не могут сделать это, пока не почувствуют, что могут справиться с кризисом в области здравоохранения", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дал указания главам министерства финансов и министерства энергетики разработать план поддержки нефтяных компаний США.

"Мы никогда не подведем великую нефтегазовую промышленность США. Я поручил министру энергетики и министру финансов составить план, который сделает доступными средства, чтобы эти важнейшие компании, рабочие места были в безопасности в будущем", - написал он в своем "Твиттере".

Тем временем, Сенат США во вторник принял законопроект о новом пакете поддержки малого бизнеса и больниц объемом $484 млрд. Большую часть средств ($320 млрд) планируется направить на программу займов для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии. Палата представителей может проголосовать по законопроекту уже в четверг.

В лидерах падения в подындексе энергетики S&P 500 - нефтяные Marathon Petroleum (SPB: MPC) Corp. и ConocoPhillips (SPB: COP), акции которых подешевели на 4,6% и 4% соответственно. Бумаги United States Oil Fund, который инвестирует в нефтяные фьючерсы, подешевели на 25,1%.

Котировки Alphabet (SPB: GOOG) Inc. и Facebook Inc. (SPB: FB) упали на 3,9% и 4,2% соответственно, после того как аналитики снизили прогнозную стоимость их акций, а также ухудшили прогнозы доходов от рекламы, пишет MarketWatch. Аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли, в частности, понизил прогноз цены бумаг Alphabet на 11%, Facebook - на 29%.

Стоимость Coca-Cola Co. (SPB: KO) снизилась на 2,5%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в минувшем квартале получил финансовые показатели лучше ожиданий рынка.

Капитализация Micron Technology (SPB: MU) Inc., крупнейшего в США производитель чипов памяти, уменьшилась на 4,6%. Компания во вторник объявила о планах по выпуску бондов для погашения части текущей задолженности.

Бумаги VF Corp., владеющей известными брендами одежды North Face, Timberland и Vans, подешевели на 4,5%. Компания также планирует выпустить бонды для рефинансирования кредитов. Помимо этого, VF Corp. сообщила, что ожидает выручку в $11,3-11,4 млрд по итогам финансового года, завершившегося 28 марта. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне в $11,5 млрд.

Бумаги Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. подешевели на 2,6%. Военно-промышленный концерн в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку. При этом оба показателя превзошли прогнозы экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 631,56 пункта (2,67%) - до 23018,88 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 86,60 пункта (3,07%), составив 2736,56 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 297,50 пункта (3,48%) - до 8263,23 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно снижаются на фоне продолжающегося падения нефтяных цен.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:12 МСК опустился на 1,19%.

Акции телекоммуникационной SoftBank Group дешевеют на 5,5%, Hitachi - на 5,4%.

Стоимость автопроизводителя Nissan Motor снижается на 4,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:18 МСК вырос на 0,08%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,31%.

Котировки нефтяной PetroChina (SPB: PTR) в Гонконге падают на 3%, CNOOC - на 1,7%.

Производитель компонентов для мобильных устройств Sunny Optical теряет в цене 2,6%, AAC Technologies Holdings - 2,3%.

В то же время стоимость интернет-гиганта Tencent растет на 1,6%, оператора связи China Mobile (SPB: CHL) - на 0,8%.

Южнокорейский KOSPI к 08:14 МСК опустился на 0,45%.

Капитализация LG Electronics снижается на 1,5%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors теряют 1,3% и 2,1% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:14 МСК снизился на 0,16%.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшается на 3,4%, Rio Tinto - на 2,2%.

Бумаги банков Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank дорожают на 1,1% и 1,6% соответственно.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:26 МСК подешевел на 15,7% - до $16,3 за баррель.

Фьючерс WTI на июнь утром теряет в цене 6,4% и торгуется ниже $11 за баррель. В понедельник стоимость контракта WTI на май, который истек во вторник, рухнула и впервые в истории оказалась отрицательной.

Между тем управляющий Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу во вторник заявил, что экономика Австралии в первом полугодии может упасть максимальными темпами со времен Великой депрессии.

Лоу подчеркнул, что в настоящий момент сложно точно оценить масштабы падения, однако RBA ожидает сокращения ВВП примерно на 10% в первом полугодии. При этом основной спад придется на второй квартал.

Уровень безработицы к июню может вырасти до 10%. По словам Лоу, темпы роста были бы выше без программы государственного субсидирования зарплат.

Тем временем розничные продажи в стране в марте подскочили на 8,2% по сравнению с февралем, свидетельствуют предварительные данные статистического бюро страны. Рост показателя стал рекордным, что объясняется ажиотажным спросом на продукты питания и товары первой необходимости в условиях изоляции, пишет Trading Economics.

Рынок нефти продолжает в среду хаотичные конвульсии на фоне разрушающегося спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья: фьючерсы на WTI, начав сессию с роста на 10%, затем перешли к снижению.

Развал нефтяного рынка показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это ведет бегству инвесторов от риска.

Июньский контракт на WTI торгуется в 7:20 МСК на уровне $10,00 за баррель, подешевев на $0,95, или на 8,5%.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $2,81 (14,5%) - до $16,52 за баррель, минимума за 18 лет.

Коллапс рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры.

Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Боб МакНэлли сказал The Wall Street Journal, что спрос на рынке сокращается в 2-3 раза быстрее, чем предложение, и в этой ситуации обвал цен - жесткий, но эффективный способ заставить производителей оставить нефть под землей.

Главный сырьевой аналитик BNP Paribas Гарри Чилингуриан считает, что производители уже законтрактовали большое число майских поставок и по-настоящему смогут приступить к снижению производства только в июне.

Ситуация на рынке делает более вероятным введение президентом Трампом пошлин на импорт нефти, сказал Wall Street Journal бывший советник Белого дома Боб МакНэлли.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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