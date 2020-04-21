Рынок акций РФ во вторник продолжил падение вслед за нефтью, индекс МосБиржи пробил 2500п

Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ во вторник продолжил падение вслед за мировыми фондовыми площадками и рухнувшей нефтью из-за острого дефицита емкостей для хранения сырья; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2500 пунктов, индекс РТС в падении протестировал психологический рубеж 1000 пунктов, но смог удержать рубеж за счет закрытия игроками "шортов" в нефтянке в надежде на отскок после обвала.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2488,02 пункта (-1,5%, днем индекс падал к 2430 пунктам), индекс РТС - 1012,15 пункта (-5,3%, минимум дня - 991,49 пункта); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 77,42 рубля (+1,87 рубля).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7%).

Выросли бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%). Золото скорректировалось после роста до $1694,7 за унцию (-1%).

Начальник отдела инвестиционных стратегий компании "БКС брокер" Валерий Кушанин полагает, что катастрофическая ситуация на рынке нефти вызвана переизбытком предложения и снижением резервов для хранения сырья. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заполнять стратегические резервы до рекордных 75 млн баррелей. Также не исключено появление новостей по поводу введения пошлин на поставку нефти из Саудовской Аравии в США. Трамп будет действовать жестко для спасения рабочих мест в нефтяном секторе. Заявление о финансовой помощи нефтяным компаниям уже появляются от высокопоставленных американских чиновников. Введение пошлин отразится снижением стоимости контрактов нефти марки Brent, так как вызовет рост предложения для европейских и азиатских потребителей нефти, считает эксперт.

Как известно из отчета МЭА, мировой спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн б/с, в мае - на 26 млн б/с, в июне - на 15 млн б/с, а в сделке ОПЕК++ планируемое сокращение добычи нефти в мае и июне составит 12 млн б/с. Основным негативным фактором для переизбытка нефти будет продление карантина в ряде стран. Поэтому не исключено повторение сценария с контрактом WTI в конце мая и, возможно, в последующих месяцах, до восстановления спроса. Цены на контракты Brent тоже будут под давлением и, возможно, будут находиться в диапазоне $15-20 за баррель, считает Кушанин.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в нефти, похоже, наступает терминальная стадия падения, которую обычно называют "бычьей" капитуляцией. После этого наступает разворот тенденции. В нефти WTI, по сути, предел падения был достигнут, раз за фьючерсы были готовы доплачивать до $40 за баррель, чтобы избежать физических поставок сырья. Ситуация с хранилищами в Европе не столь критичная, поэтому баррель Brent во вторник задержался вблизи $20 за баррель. В историческом плане денежные вливания ФРС и рост бюджетного дефицита США неизменно приводят к подорожанию драгоценных металлов, но этот сектор во вторник сделал передышку в росте.

Падение нефтегазового сектора в Европе оказалось более ощутимым, чем в России. В Германии канцлер Ангела Меркель сообщила, что власти будут в течение двух недель изучать влияние мер смягчения карантинного режима и не будут торопиться с дальнейшими шагами.

На нефтяном рынке вечер опять будет неспокойным. Теперь уже июньский контракт WTI рухнул на 35%. Независимая ассоциация нефтяников США (Independent Petroleum Association of America) планирует обратиться в ФРС за помощью в предоставлении механизмов рефинансирования долгов, вместо того, чтобы снизить производство. Однако в случае со многими сланцевыми проектами ФРС придется покупать не только бумаги "падших ангелов", но и вполне "мусорные" облигации, которые были таковыми до текущего кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что участники ОПЕК+ могут в любой момент уточнить свои позиции в связи с обвалом на рынке нефти. Впрочем, он отнес провал котировок майской WTI на негативную территорию на действия спекулянтов.

Нефть из США на внешних рынках не требуется, так как там достаточно дешевого сырья других производителей. Соответственно, объем проблем с ликвидностью в секторе вновь растет, и проблемные компании не находят иного выхода, кроме запроса помощи у ФРС. Для рынка это означает снижение качества всего объема долга нефтегазового сектора, который составляет порядка $600 млрд на текущий момент. Соответственно, без помощи Федрезерва этот долг может по цепочке повлиять на позиции ликвидности банков и фондов. Дополнительным негативом стало то, что голосование по пакету помощи малому бизнесу в США на $350 млрд перенесено на четверг, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "РусГидро" вышли в "плюс" после публикации данных о росте выработки электроэнергии в первом квартале на 19,2% г/г. Акции Polymetal во вторник чувствовали себя лучше рынка на фоне консолидации золота недалеко от уровня $1700 за унцию, хотя и отступили от максимумов дня.

В США инвесторы были обеспокоены предупреждениями Coca-Cola и IBM о негативном влиянии коронавируса на деятельность компаний. Кроме того, цены на "черное золото" продолжили обвальное падение. Трамп сообщил, что дал Минфину и Минэнерго страны указания по разработке плана поддержки национальных нефтяных компаний. Статистика показала падение продаж домов на вторичном рынке США в марте на 8,5% м/м (ожидалось -8,1%).

В Саудовской Аравии заявили, что готовы принять дополнительные меры для балансировки нефтяного рынка, но на данный момент словесные интервенции не могут служить для котировок значимой поддержкой. Вечером на рынок также поступили сообщения о возможности дополнительных сокращений нефтедобычи ОПЕК, которые страны дистанционно обсудят 10 мая. Ожидаемые в среду еженедельные данные по запасам нефти в США при этом, очевидно, не принесут положительных новостей и, вероятно, покажут очередной двухзначный скачок запасов "черного золота" (в среднем ждут увеличения резервов на 16,1 млн баррелей).

Индексы МосБиржи и РТС во вторник заметно упали и находились ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (2550 пунктов и 1055 пунктов). Рублевый индикатор в течение сессии стремился ближе к нижней полосе (2380 пунктов), которая выступает первой целью краткосрочного снижения. Долларовый индекс обладает потенциалом падения в район 950 пунктов.

Позитивных факторов для нефти пока нет, но в то же время пике не может длиться вечно. Не исключено, что официальные заявления представителей Саудовской Аравии, России или США в ближайшие дни остановят обвал на рынке, и это поддержит фондовые площадки. Пока же рискованные активы вновь оказались под ударом. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2350-2550 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 2,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,9-4%) и Америка (индекс S&P 500 падает на 3%).

Индекс доверия к текущей ситуации в экономике Германии института Zew в апреле упал до минус 91,5 пункта при прогнозах падения до минус 77,5 пункта. Однако индекс доверия Zew в перспективе на 6 месяцев вырос до 28,2 пункта при прогнозах роста до минус 42 пунктов с мартовского уровня минус 49,5 пункта.

На нефтяном рынке цены остаются под давлением продавцов; цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $7,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $19,13 за баррель (-25,2% и -8,1% в понедельник), июньская цена WTI - $12,9 за баррель (-36,9%).

Резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая. Аналитики Citi предупреждают, что если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, то цены на Brent последуют вниз за WTI.

Трамп сказал в понедельник, что падение цен - "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-28 за баррель".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-9,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-7,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,8%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (-4,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+3,9% и +14,2% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,4%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 109,197 млрд рублей (из них 17,515 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 16,676 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).