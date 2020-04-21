Цены евробондов РФ во вторник заметно снизились на фоне новой волны падения мировых рынков

Москва. 21 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник заметно снизились на фоне новой волны падения мировых рынков, в том числе обвала на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка выросли в цене благодаря спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 63 базисных пункта по отношению к закрытию 20 апреля и составила 112,65% от номинала, что соответствует доходности 3,1% годовых (рост на 19 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,84% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт - до 0,17% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 20 базисных пунктов и составил 293 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 303 базисных пункта - до 126,55% от номинала (доходность выросла на 17 базисных пунктов и составила 4,1% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 275 базисных пунктов - до 122,66% от номинала (доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 4,06% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 37 базисных пунктов - до 109,5% от номинала, что соответствует доходности 3,03% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - также на 37 базисных пунктов, до 108,82% от номинала (доходность выросла на 11 пунктов - до 2,17% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 247 базисных пунктов - до 120,31% от номинала (доходность выросла на 13 пунктов и составила 4,02% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 95 базисных пунктов, до 107,03% от номинала (доходность выросла на 14 пунктов - до 3,15% годовых).

"На фоне заметного падения мировых рынков капитала, в том числе обвала нефтяных цен, котировки российских еврооблигаций также снижаются, но никакой паники на рынке нет. При этом активность торгов в основном была сосредоточена в евробондах с погашением до 2030 года, в то время как ликвидность на дальнем конце кривой по-прежнему остается невысокой. Примечательно, что корпоративный сектор евробондов, несмотря на весь внешний негатив, чувствует себя довольно таки неплохо, даже в бумагах компаний нефтегазового сектора нет активных продавцов, что вселяет определенный оптимизм. Хотя в целом активность торгов здесь также не очень высокая", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Обвал нефтяного рынка продолжается во вторник: Brent теряет в цене более 22%, июньские фьючерсы на WTI - более 30%. Конвульсии, в которых бьется нефтяной рынок, показывают, насколько тяжелый урон спросу на нефть нанесли ограничения, вводимые правительствами государств по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса. При том, что производители нефти не могут достаточно быстро сократить добычу, глобальные мощности для хранения нефти оказались фактически переполнеными.

Майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник (21:30 МСК), вышли в положительную зону и торгуются в районе $5 за баррель. К окончанию торгов в понедельник цена майских контрактов рухнула на 306%, опустившись до минус $37,63 за баррель. Падение цены WTI до отрицательного уровня было отмечено впервые в истории и связано с тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.