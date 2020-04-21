Участники рынка ожидают постепенного возвращения загрузки нефтехранилищ к более-менее нормальным уровням - "ВТБ Капитал"

Участники рынка ожидают, что постепенно загрузка нефтехранилищ вернется к более-менее нормальным уровням, а дисбаланс спроса и предложения, если и не исчезнет, то станет меньше, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Котировки сорта WTI в понедельник ушли в отрицательную зону, причиной чего стал слишком большой избыток предложения нефти при отсутствии свободных мощностей для ее хранения. Отрицательная цена нефти означает, что производители готовы платить «покупателям», лишь бы сбыть ее с рук. Причиной дисбаланса в глобальном масштабе стало схлопывание спроса на нефть, обусловленное остановкой значительной части мировой экономики из-за пандемии коронавируса", - напоминает экономист банка Нил Маккиннон.

Однако эксперт "ВТБ Капитала" обращает внимание на то, что на форвардной кривой цена WTI к концу текущего года возвращается к отметке 30 долл./барр.. Таким образом, участники рынка ожидают, что постепенно загрузка нефтехранилищ вернется к более-менее нормальным уровням, а дисбаланс спроса и предложения, если и не исчезнет, то станет меньше, полагает Нил Маккиннон.