Целевой курс рубля на краткосрочную перспективу - 73-75 за доллар - Sberbank Asset Management

Курс рубля в краткосрочной перспективе останется под влиянием динамики цен на нефть, а также общего отношения инвесторов к активам развивающихся стран, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По оценкам эксперта, в краткосрочной перспективе волатильность сохранится на текущем уровне, целевой курс рубля - 73-75 за доллар.

"Рубль вновь был в лидерах среди валют развивающихся рынков. Индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 1,5%. Российская валюта, несмотря на коррекцию цен на нефть, напротив, укрепилась на 0,2% по отношению к доллару. Отчасти такая динамика объясняется ростом рынка ОФЗ. Кроме того, на прошлой неделе президент РФ объявил меры фискальной поддержки российской экономики. В условиях финансирования дефицита бюджета за счет средств ФНБ или выпуска ОФЗ такие меры в среднесрочной перспективе могут привести к укреплению рубля", - отмечает эксперт Sberbank Asset Management.